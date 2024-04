Szukasz taniej karty graficznej? BIOSTAR ma coś dla Ciebie

BIOSTAR oraz Intel nawiązali współpracę, a jej efektem jest karta graficzna skierowana do szerokiego grona odbiorców. Mowa o podkręconym modelu ARC A750.

Zarówno seria NVIDIA GeForce RTX 4000, jak i AMD Radeon RX 7000 oferują najwyższą wydajność w grach i programach. Jednak obaj producenci w najnowszych generacjach zapomnieli o jednym - tańszych modelach. Nie każdy chce wydawać grube tysiące na nowe GPU i tutaj z pomocą przychodzi... Intel!

BIOSTAR zdecydował się na niebieskie PCB i złącza zasilania

Niebiescy weszli na rynek kart graficznych w 2022 roku za sprawą rodziny ARC Alchemist i cały czas pozyskują kolejnych partnerów. Swoim nowym autorskim modelem pochwalił się właśnie BIOSTAR. Dostajemy tutaj wszystko to co potrzebne przeciętnemu użytkownikowi bez zbędnych fajerwerków.

BIOSTAR ARC A750 OC to karta graficzna wyposażona w 28 rdzeni Intel Xe z taktowaniem 2200 MHz (zamiast referencyjnych 2050 MHz) oraz 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 16 Gbps na 256-bitowej szynie danych. Mamy tutaj do czynienia z interfejsem PCI Express 4.0 x16, a deklarowany pobór mocy to do 225 W.

Zasilanie odbywa się poprzez dwa złącza 8-pin, co daje entuzjastom potencjał na dalsze podkręcanie w domowym zaciszu. Panel I/O jest standardowy i obejmuje jedno HDMi 2.0 oraz trzy DisplayPort 2.0.

Tajwańczycy zdecydowali się tutaj na 2,2-slotowy układ chłodzenia wyposażony w dwa wentylatory i backplate. Oferuje on półpasywny tryb pracy, gdzie "śmigła" uruchamiają się dopiero powyżej określonej temperatury. Ciekawym akcentem jest niebieski kolor PCB oraz złączy zasilania.

BIOSTAR obiecuje, że ich model ma być przystępną cenowo propozycją. Nie podano co prawda konkretnych kwot, ale patrząc na wycenę innych u producentów można zakładać około 1049 - 1099 złotych.

