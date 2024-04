EKWB zachęca do rozbierania procesorów. Korzyści są spore

Chcesz najwyższej wydajności i niskich temperatur? Nie boisz się utraty gwarancji? W takim razie rozwiązaniem może być oskalpowanie CPU i nowy blok od EKWB.

Najnowsze procesory takie jak seria AMD Ryzen 7000 czy Intel Core 14. generacji oferują topową wydajność w grach i programach. Wszystko dzięki dużej liczbie rdzeni i wątków oraz wysokim taktowaniom. Niestety oznacza to również duży pobór mocy, a więc i wysokie temperatury.

Nowe bloki oferują lepszą wydajność i łatwiejszy montaż

Właśnie dlatego wielu konsumentów sięga po chłodzenia od firm trzecich, a coraz większą popularnością cieszą się gotowe układy chłodzenia cieczą. Zawsze jednak może być lepiej (i drożej), a mowa o chłodzeniu direct die. Jest to ryzykowna operacja obejmująca zdjęcie IHS i odsłonięcie krzemowego rdzenia.

W ostatnich dniach EK Water Blocks, czyli jeden z niewielu pozostałych w Europie producentów, zapowiedział wprowadzenie do oferty nowych bloków wodnych. Stworzono je z myślą o gniazdach Intel LGA 1700 oraz AMD AM5, a do ich wykorzystania potrzebny będzie rozbudowany układ chłodzenia cieczą.

Jest to już kolejna generacja od EKWB, pierwsza pod CPU Niebieskich debiutowała w ubiegłym roku. Tym jednak razem dokonano szeregu poprawek i ulepszeń, tak by zaoferować jeszcze niższe temperatury. Co więcej blok opiera się teraz na czterech punktach narożnych, a nie rdzeniu, a więc trudniej o uszkodzenie procesora.

Słoweńcy posłuchali też głosu ludu. Osoby, które zakupiły w zeszłym roku oryginalne LGA1700 Velocity² Direct Die mogą skontaktować się z EKWB w celu uzyskania nieodpłatnie nowych, poprawionych elementów oraz 15% zniżki na zakup drugiej generacji. W przypadku dalszego niezadowolenia jest też możliwość pełnego zwrotu.

Producent nie zdradził dokładnej specyfikacji, sugerowanych cen oraz daty premiery nowych rozwiązań. Po opublikowanych zdjęciach widać tylko, że dostaniemy podświetlenie RGB LED oraz niklowaną podstawę. Więcej szczegółów zdradzone zostanie zapewne w okolicach targów Computex 2024 na początku czerwca.

