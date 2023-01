Rozbierz swój procesor, Twój komputer Ci podziękuje

Uważasz się za entuzjastę nowych technologii lub podkręcania? Poszukujesz najwyższej wydajności? A może po prostu marzy Ci się chłodny i cichy PC? W takim razie EKWB ma coś dla Ciebie, ale tanio nie będzie.

Najnowsze procesory AMD Ryzen oraz Intel Core oferują zatrzęsienie rdzeni i wątków, co przekłada się na bardzo wysoką wydajność w grach i programach. Oznacza to niestety również duży pobór mocy, a więc i wysokie temperatury. Schłodzenie CPU jest znacznie trudniejsze niż jeszcze kilka lat temu.

EKWB umożliwi chłodzenie CPU w stylu direct die

Aktualnie codziennością w wydajnych zestawach komputerowych są chłodzenia AiO. Najwięksi entuzjaści decydują się na cichsze i wydajniejsze, autorskie układy chłodzenia cieczą (LC). Można jednak zrobić jeszcze krok dalej i wcale nie mówimy o ciekłym azocie lub ciekły helu.

Chodzi oczywiście o tak zwany "delid", czyli zdjęcie metalowego odpromiennika ciepła procesora oraz zastosowanie chłodzenia typu "direct die". Jak sama nazwa wskazuje krzem ma wtedy bezpośredni kontakt z blokiem wodnym. Jest to wysoce wydajna, ale dość ryzykowna metoda wymagająca sporo wiedzy i sprzętu.

Na szczęście lider na rynku podzespołów od układów LC postanowił to ułatwić. Słoweńskie EKWB nawiązało współpracę ze znanym niemieckim overlockerem i inżynierem, Romanem "Der8auer" Hartungiem. W efekcie powstały cztery nowe produkty dla procesorów Intel Alder Lake-S i Raptor Lake-S.

Mowa o serii EK-Quantum Velocity², która rozszerzyła się o produkty jak Direct Die D-RGB - 1700 w wersji limitowanej i zwykłej, IHS Removal Tool oraz Direct Die - 1700 Upgrade Kit.

EK-Quantum Velocity² Direct Die D-RGB - 1700 to specjalnie zaprojektowany, miedziany blok wodny. Charakteryzuje się on głębszymi i liczniejszymi mikrokanalikami, które skupione są na środku procesora. Pozwala to lepiej odbierać ciepło z rdzeni i zaoferować niższe oraz bardziej jednomierne temperatury.

Konsument ma do wyboru limitowaną edycję z mosiężnym, poniklowanym i pozłoconym topem, który doczekał się wyjątkowych zdobień. Wykonano ich tylko sto sztuk, a każda ma swój unikatowy numer. Dla zwykłych śmiertelników jest wersja z przezroczysta pokrywą z pleksi.

W obu przypadkach w skład zestawu wchodzą dwie piankowe uszczelki, ciekły metal (Thermal Grizzly Conductonaut) oraz EK-Exact Mount zastępujący domyślny koszyk dla gniazda LGA 1700.

EK-Quantum Velocity² IHS Removal Tool to narzędzie w postaci dwóch specjalnych aluminiowych nakładek, gdzie jedna wkręcana jest w drugą. Pozwala to na proste, szybkie i bezpieczne zdjęcie IHS z CPU.

Zaś EK-Quantum Velocity² Direct Die – 1700 Upgrade Kit to po prostu opcja aktualizacji dla osób posiadających już zwykły blok "EK–Quantum Velocity² 1700 CPU", ale zainteresowanych chłodzeniem typu Direct Die.

Wszystkie opisane produkty wykonywane są w Europie, a dokładniej na Słowenii. Mają trafić do sprzedaży w połowie lutego 2023, ale już teraz ruszyła przedsprzedaż na stronie producenta. Ceny wyglądają następująco:

EK-Quantum Velocity² Direct Die D-RGB – 1700 Limited Edition - 350 euro, czyli około 1645 złotych

EK-Quantum Velocity² IHS Removal Tool – 1700 - 75 euro, czyli około 355 złotych

EK-Quantum Velocity² Direct Die D-RGB – 1700 Nickel + Plexi - 200 euro, czyli około 939 złotych

EK-Quantum Velocity² Direct Die – 1700 Upgrade Kit - 110 euro, czyli około 519 złotych

Innymi słowy tanio nie będzie. Z drugiej jednak strony jest to produkt dość niszowy, skierowany do największych entuzjastów PC i fanów podkręcania. Co więcej EKWB zawsze miało dość wysokie ceny.

Źródło zdjęć: EKWB

Źródło tekstu: EKWB, oprac. własne