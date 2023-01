To pierwszy taki procesor na świecie i trafił już do sprzedaży

Historia powstaje na naszych oczach. Do sprzedaży trafia pierwszy na świecie procesor oferujący tak wysokie zegary zaraz po wyjęciu z pudełka.

W ostatnich kilku dniach dwa razy pisaliśmy o nowym, wyjątkowym procesorze dla komputerów stacjonarnych. Mowa o nowym flagowcu Intela, a dokładniej przedstawicielu rodziny Raptor Lake. Jego cechą szczególną jest szalenie wysokie taktowanie zaraz po wyjęciu z pudełka. Czegoś takiego jeszcze nie było.

Flagowy procesor Intela oferuje taktowanie do 6,0 GHz

Intel Core i9-13900KS to 24-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor, który osiąga taktowania do 6,0 GHz. Nie potrzeba do tego żadnej specjalistycznej wiedzy czy umiejętności w podkręcaniu. Nie potrzeba też specjalistycznego układu chłodzenia, wystarczy zwykły zestaw All in One (AiO).

Podstawowy pobór mocy (PBP) opisywanego procesora to 150 W, a maksymalny (MTP) sięga do 253 W. Wykorzystywane gniazdo to LGA 1700, a więc w grę wchodzą więc płyty główne z chipsetami Intel Z690 oraz Z790, które wspierają pamięci RAM typu DDR4 lub DDR5. Producent zaleca zaktualizować BIOS.

Intel Core i9-13900KS trafił już do pierwszych sklepów na całym świecie. Sugerowana cena to 699 dolarów. W Polsce ceny zaczynają się od 3699 złotych. To sporo, ale to aktualnie najwydajniejsze CPU do gier i pracy.

