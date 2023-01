Synology DiskStation DS723+ to nowy NAS z procesorem AMD Ryzen

Chcesz by Twoje pliki były bezpieczne? Potrzebujesz prostego i taniego serwera do firmy? Myślisz o systemie monitoringu w domu? Synology ma coś dla Ciebie!

Bez różnicy czy potrzebujecie miejsca do wymiany plików w małej firmie lub domu, tworzycie kopie danych, a może po prostu chcecie chronić swój majątek z wykorzystaniem monitoringu wideo. W każdym z tych przypadków potrzebujecie odpowiedniego serwera. Można to robić zarówno w chmurze, jak i lokalnie.

Synology wykorzystało procesor AMD Ryzen R16000

W drugim przypadku zbawienne są urządzenia typu NAS. A tak się składa, że jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych na rynku producentów rozszerzył swoją ofertę. Mowa o firmie Synology.

Synology DiskStation DS723+ to niewielki, dwuzatokowy NAS o wymiarach 166 x 106 x 223 milimetrów i wadze 1,5 kilograma. Sercem urządzenia jest 2-rdzeniowy procesor AMD Ryzen R1600 pracujący z zegarem od 2,6 do 3,1 GHz. Wspiera go 2 GB pamięci DDR4 EEC, które można rozszerzyć do maksymalnie 32 GB.

Opisywane urządzenie wyposażono w dwie zatoki dla nośników danych typu 3,5" lub 2,5" oraz dwa miejsca dla SSD typu M.2 2280 NVMe. Całość chłodzi cichy, 92-milimetrowy wentylator.

Urządzenie oferuje dwa gigabitowe złącza RJ-45, ale użytkownik może zmodernizować NAS z pomocą 10-gigabitowej karty rozszerzeń. Prócz tego mamy tutaj do dyspozycji port eSATA oraz jedno USB 3.2 Gen 1.

Synology DiskStation DS723+ trafił już do pierwszych zagranicznych sklepów. Sugerowana cena wynosi 450 dolarów, czyli równowartość około 1955 złotych. To sporo biorąc pod uwagę liczbę zatok i ogólną specyfikację urządzenia. Jednak cenę z pewnością podnosi mocny (jak na NAS) procesor od AMD.

