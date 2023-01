Nowe wentylatory premium dla największych fanów RGB LED

Lubisz wyróżniać się z tłumu? Szukasz naprawdę solidnie zaprojektowanego sprzętu? W takim razie najnowsze wentylatory od Lian Li są właśnie dla Ciebie.

Obudowy komputerowe na przestrzeni ostatnich 10 lat mocno się zmieniły. Teraz praktycznie każda oferuje panel boczny w formie okna. Tym samym sporo osób zaczęło zwracać uwagę na wygląd swojego zestawu, co zauważyli też producenci. W efekcie podzespoły mają coraz bardziej fikuśną stylistykę.

Lian Li oferuje bogate RGB LED i aluminiowe wykończenie

Jednym z wiodących trendów wydaje się być cały czas RGB LED. Część konsumentów je kocha, inni nienawidzą. Oczywiście jak wszystko, tak i kolorowe podświetlenie można zrobić lepiej lub gorzej. Firma Lian Li wzięła sobie za punkt honoru by zrobić jak najlepsze wentylatory tego typu, a w efekcie dostajemy "śmigła" klasy premium.

Seria Lian Li UNI FAN SL INFINITY rozszerzyła się właśnie o długo wyczekiwane jednostki 140-milimetrowe. Pracują one z prędkością od 200 do 1600 RPM przy wydajności do 72,7 CFM, ciśnieniu do 2,88 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 28 dB(A).

Ich cechą szczególną jest jednak podświetlenie RGB LED. Dostajemy tutaj aż 40 diod w każdym wentylatorze, które równomiernie i żywo rozświetlają łopatki oraz ramkę. Nie zabrakło też efektu nieskończoności i aluminiowego wykończenia. Całość jest w pełni konfigurowalna i oferuje różne tryby świecenia.

Opisywane wentylatory można ze sobą łączyć bez użycia przewodów, a z wykorzystaniem specjalnego mechanizmu. Jest to przydatne zwłacza dla posiadaczy chłodzeń wodnych lub małych obudów.

Jednostki Lian Li UNI FAN SL INFINITY 140 mm trafiły już do pierwszych sklepów. Sprzedawane są pojedynczo w sugerowanej cenie 30 dolarów, czyli około 130 złotych. Producent udziela 2 lat gwarancji.

Zobacz: MSI wypuszcza 32-calowy monitor 170 Hz z technologią Quantum Dot

Zobacz: Potwór, nie chłodzenie. I to za półdarmo! (Test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lian Li

Źródło tekstu: oprac. własne