Kolejna wtopa AMD. Karty graficzne zaczęły nagle umierać

Masz kartę graficzną AMD Radeon? No to możesz mieć też spory problem. W sieci zaczęły pojawiać się doniesienia o masowo umierających układach.

Przy premierze nowych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 AMD śmiało się z problemów ze złączami 12VHPWR. Szybko jednak wyszło na jaw, że winowajcą nie są Zieloni czy nowe gniazdo, a sami użytkownicy. Co więcej problem okazał się niszowy i dotknął zaledwie garstki (<0,04%) konsumentów.

Tym razem sprawa jest poważna. Tych kart się nie naprawi

Chwilę później AMD wydało karty graficzne Radeon RX 7900 XT i RX 79000 XT. I tutaj nastąpił chichot losu. Sporo z nich osiąga bardzo wysokie, niebezpieczne temperatury. Powód? Wadliwe układy chłodzenia i zbyt mało cieczy w komorach parowych. Wygląda jednak na to, że to nie koniec problemów Czerwonych.

W niemieckojęzycznym internecie wybuchła afera, która powoli rozlewa się na resztę sieci. Źródłem jest kanał KrisFix na Youtube, który należy do profesjonalnego serwisanta sprzętu komputerowego. Tematem zaś karty graficzne AMD Radeon RX 6900 i RX 6800, które nagle masowo zaczęły przestawać działać.

Zgodnie z informacjami od Niemca na 60 serwisowanych ostatnio przez niego modeli aż 48 miało dokładnie ten sam defekt. Co więcej jest on na tyle poważny, że karty graficzne nie nadają się do naprawy, a tylko do śmieci. Problem podobno nie jest powiązany z tym jak intensywnie używacie swojego PC.

Pierwotnie obstawiano wadliwe sterowniki - wszyscy posiadacze uszkodzonych GPU używali wydania z grudnia 2022. Ta teoria jednak została szybko obalona. Uszkodzenia wyglądałyby inaczej.

KrisFix opublikował prócz filmu dodatkowe zdjęcia. Widać na nich wyraźnie uszkodzenia rdzenia, które są po prostu fizycznie pęknięte i przyklejone do układu chłodzenia. Ich naprawa jest niemożliwa, w grę wchodziłaby tylko wymiana na nowe GPU, ale to kosztowałoby więcej niż nowa karta graficzna.

Jak na razie brak dodatkowych informacji, a AMD nie odniosło się do sprawy. Nikogo nie powinno to jednak dziwić bo temat jest bardzo świeży. Tak czy siak wieści te są niepokojące, a posiadacze kart graficznych z serii AMD Radeon RX 6000 mają powód do obaw. Zwłaszcza, jeśli skończyła się im gwarancja.

Zobacz: Nowe wentylatory premium dla największych fanów RGB LED

Zobacz: MSI wypuszcza 32-calowy monitor 170 Hz z technologią Quantum Dot

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: KrisFix

Źródło tekstu: KrisFix, oprac. własne