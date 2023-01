Corsair odmieni zasilacze komputerowe. Plan jest ambitny

Często wymieniasz podzespoły komputerowe? Drażni Cie już siłowanie się z przewodami w zasilaczu? Dobrze się składa, bo Corsair rozwiąże ten problem.

Każdy kto składał chociaż raz zestaw komputerowy doskonale zdaje sobie sprawę jak wygląda zasilacz. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat mogliśmy obserwować wzrost oferowanych mocy oraz coraz wyższe sprawności. Przybyło też jednostek modularnych i to nawet w niższym segmencie cenowym.

Corsair zmienia sposób podłączania przewodów do PSU

I o ile w środku zasilacze od poszczególnych producentów dość mocno się różnią, tak z zewnątrz są bliźniaczo podobne. Ot ewentualni inny kolor, kratka wentylatora lub ewentualnie dodane RGB LED. Obudowy komputerowe jednak dość mocno się zmieniły, a Corsair twierdzi, że pora by PSU również uległy zmianie.

Znany nam już użytkownik Twittera o pseudonimie "momomo_us" opublikował przedpremierowo zdjęcia nowych zasilaczy. Mowa o serii Corsair RMx Shift, w skład której mają wchodzić modele o mocy 850, 1000 i 1200 W. Wszystkie z certyfikatem 80 PLUS Gold i wtyczkami nowego typu 12VHPWR.

Amerykanie wpadli jednak na sprytny plan. Złącza dla modularnego okablowania przesunięto z tylnej, na boczną ściankę zasilacza. Tym samym dostęp do nich powinien być łatwiejszy, a dodanie czy odjęcie wiązki nie będzie wymagało rozbierania połowy komputera.

By zachować jak największą zgodność z obudowami dostępnymi na rynku rodzina Corsair RMx Shift ma korzystać z nowego typu przewodów, roboczo nazwanego "type-5", którą wyposażono we wtyczki kątowe.

Aktualnie nie wiadomo kiedy opisywane zasilacze trafią do sprzedaży ani jaka będzie ich cena. Biorąc jednak pod uwagę, że Corsair nie chwalił się nimi na targach CES 2023 to raczej nie nastąpi to zbyt szybko.

Zobacz: To pierwszy taki procesor na świecie i trafił już do sprzedaży

Zobacz: Synology DiskStation DS723+ to nowy NAS z procesorem AMD Ryzen

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Corsair, momomo_us@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne