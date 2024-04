Tak wielkiego monitora nie widziałeś. Olbrzym trafia do sprzedaży

Jeśli Twoim marzeniem jest zanurzenie się w grze to Acer jest w stanie to umożliwić. Wszystko za sprawą ogromnego i zakrzywionego monitora ze świetną matrycą.

Na początku stycznia, podczas targów CES 2024 w Las Vegas (USA), Acer zapowiedział szereg nowości na ten rok. Jedną z nich był ogromny monitor skierowany do fanów symulatorów jazdy oraz gier wyścigowych. I wygląda na to, że trafia on wreszcie do sprzedaży.

Sugerowana cena w Polsce to 10 599 złotych

Acer Predator Z57 to 57-calowy, zakrzywiony (1000R) monitor oparty o matrycę z podświetleniem Mini LED, która oferuje 2304 strefy wygaszania. Mowa o ogromnej rozdzielczości 7680 x 2160 pikseli i częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Wszystko to przy jasności do 1000 cd/m2, a więc z obsługą treści HDR.

Jakby tego było Tajwańczycy deklarują pokrycie palety barw DCI-P3 w 98% oraz obecność technologii synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premium. Wisienką na torcie są dwa wbudowane głośniki o mocy 10 W, podstawa z szerokim zakresem regulacji, funkcja KVM oraz rozbudowany panel I/O.

Acer Predator Z57 trafił już do sprzedaży w USA w cenie 1999,99 dolarów, czyli około 8089 złotych. W Europie ma się pojawić do końca czerwca. Sugerowana cena w Polsce będzie wynosić 10 599 złotych.

Zobacz: Samsung szykuje niespodziankę. Zobaczymy ją już w maju

Zobacz: Piekło zamarzło. Po ponad 30 latach DOOM doczekał się mikropłatności

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Acer, Telepolis / Arkadiusz Bała

Źródło tekstu: oprac. własne