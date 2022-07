Google Chrome ogarnia bałagan. Idzie koniec gimnastyki

Przeglądarka Google Chrome w końcu nie będzie robić zbędnych problemów przy próbie ustawienia jej jako domyślnej w Windowsie.

Wydawało by się, że ustawienie danej aplikacji jako domyślnej nie powinno być niczym skomplikowanym, a jednak Microsoftowi udało się ten pozornie banalny proces konkretnie zawoalować. Konfiguracja nie odbywa się bowiem dla treści danego rodzaju, globalnie, lecz dla poszczególnych formatów plików.

Oznacza to, że wybierając domyślną przeglądarkę, nie można po prostu odhaczyć jednej opcji, a trzeba zrobić to nawet kilkanaście razy. Mamy wszak do ogarnięcia pliki HTM, HTML, sHTML xHTML itd.

W międzyczasie, chcąc zapewne uniknąć zarzutów ze strony licznych organów antymonopolowych, spółka z Redmond udostępniła twórcom aplikacji API, pozwalające wykonać globalną zmianę dla wielu formatów. Rzecz w tym, że z marszu wykorzystano je tylko w Firefoksie, podczas gdy Chrome dalej zmuszał swych użytkowników do gimnastyki.

Na całe szczęście, wszystkie znaki na niebie wskazują, że najpopularniejsza przeglądarka na świecie, jaką jest właśnie Chrome, wkrótce sprawy uporządkuje. Na to przynajmniej wskazuje jeden z wpisów umieszczonych na Gerrit, służącej do zespołowego rozwijania kodu.

Ustaw Chrome jako domyślną przeglądarkę. Ta funkcja działa poprzez przechodzenie przez protokoły url i skojarzenia plików, które są związane z ogólnym przeglądaniem, np. http, https, .html itp. i bezpośrednio ustawiając odpowiednie wpisy rejestru dla każdego

- czytamy w opisie do commitu.

Co następuje, jest duża szansa, że już wkrótce ustawimy Google Chrome jako domyślną przeglądarkę w Windowsie bez żadnych kombinacji. W tym miejscu dziwi chyba tylko to, że deweloperom tyle czasu zajmuje implementacja. Koniec końców komu jak nie Google powinno zależeć na tym, by zgromadzić jak najwięcej stałych użytkowników przeglądarki Chrome.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Evan Lorne / Shutterstock

Źródło tekstu: Softpedia, oprac. własne