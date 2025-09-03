Intel wydaje miliardy na R&D. To nadal zbyt mało by dogonić TSMC
Chcieć nie zawsze znaczy móc. Świetnym dowodem na to są wyniki Drużyny Niebieskich, gdzie ogromne inwestycje nie przekładają się na efekty.
Intel od lat inwestuje ogromne środki w rozwój produkcji półprzewodników, jednak mimo dziesiątek miliardów dolarów wydanych pod rządami byłego CEO, Pata Gelsingera, firma wciąż pozostaje w tyle za konkurencją. Według najnowszych danych Niebiescy przeznaczyli na badania i rozwój około 16,55 miliarda dolarów, czyli więcej niż zarówno TSMC, jak i Samsung
Najbliżej wydatków Intela na R&D jest tylko NVIDIA
Wynika to z faktu, że jako jedni z nielicznych graczy na rynku inwestują jednocześnie w projektowanie układów oraz w ich produkcję. Strategia Amerykanów związana jest przede wszystkim z próbą przełomu w procesie Intel 18A, gdzie od dłuższego czasu mówi się o dość niskim uzysku i niewystarczających mocach produkcyjnych.
Jednocześnie Intel pozostaje kluczowym elementem w polityce USA dotyczącej krajowego przemysłu półprzewodnikowego, dlatego musi utrzymywać wysokie tempo wydatków na R&D. Problemem pozostaje jednak strona finansowa - dział foundry Intela od kilku kwartałów notuje straty.
A jak to wygląda u konkurencji? Samsung w ubiegłym roku przeznaczył na badania i rozwój 9,5 miliarda dolarów, co stanowi wzrost aż o 71% względem 2023 roku. Jednak drugie miejsce zajmuje NVIDIA, która przeznaczyła na ten cel aż 12,5 miliarda dolarów, podczas gdy TSMC znalazło się dopiero na siódmym miejscu z sumą 6,36 miliarda dolarów.