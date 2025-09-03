Intel wydaje miliardy na R&D. To nadal zbyt mało by dogonić TSMC

Intel od lat inwestuje ogromne środki w rozwój produkcji półprzewodników, jednak mimo dziesiątek miliardów dolarów wydanych pod rządami byłego CEO, Pata Gelsingera, firma wciąż pozostaje w tyle za konkurencją. Według najnowszych danych Niebiescy przeznaczyli na badania i rozwój około 16,55 miliarda dolarów, czyli więcej niż zarówno TSMC, jak i Samsung

Najbliżej wydatków Intela na R&D jest tylko NVIDIA

Wynika to z faktu, że jako jedni z nielicznych graczy na rynku inwestują jednocześnie w projektowanie układów oraz w ich produkcję. Strategia Amerykanów związana jest przede wszystkim z próbą przełomu w procesie Intel 18A, gdzie od dłuższego czasu mówi się o dość niskim uzysku i niewystarczających mocach produkcyjnych.

Jednocześnie Intel pozostaje kluczowym elementem w polityce USA dotyczącej krajowego przemysłu półprzewodnikowego, dlatego musi utrzymywać wysokie tempo wydatków na R&D. Problemem pozostaje jednak strona finansowa - dział foundry Intela od kilku kwartałów notuje straty.