Tech

Intel wydaje miliardy na R&D. To nadal zbyt mało by dogonić TSMC

Chcieć nie zawsze znaczy móc. Świetnym dowodem na to są wyniki Drużyny Niebieskich, gdzie ogromne inwestycje nie przekładają się na efekty.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:12
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Intel wydaje miliardy na R&D. To nadal zbyt mało by dogonić TSMC

Intel od lat inwestuje ogromne środki w rozwój produkcji półprzewodników, jednak mimo dziesiątek miliardów dolarów wydanych pod rządami byłego CEO, Pata Gelsingera, firma wciąż pozostaje w tyle za konkurencją. Według najnowszych danych Niebiescy przeznaczyli na badania i rozwój około 16,55 miliarda dolarów, czyli więcej niż zarówno TSMC, jak i Samsung

Dalsza część tekstu pod wideo

Najbliżej wydatków Intela na R&D jest tylko NVIDIA

Wynika to z faktu, że jako jedni z nielicznych graczy na rynku inwestują jednocześnie w projektowanie układów oraz w ich produkcję. Strategia Amerykanów związana jest przede wszystkim z próbą przełomu w procesie Intel 18A, gdzie od dłuższego czasu mówi się o dość niskim uzysku i niewystarczających mocach produkcyjnych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Procesor INTEL Core i5-12600
Procesor INTEL Core i5-12600
-588.66 zł
1287.66 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Procesor AMD Ryzen 5 3400G YD3400C5FHBOX
Procesor AMD Ryzen 5 3400G YD3400C5FHBOX
0 zł
291.09 zł - najniższa cena
Kup teraz 291.09 zł
Procesor AMD Ryzen 9 9950X3D 100-100000719WOF
Procesor AMD Ryzen 9 9950X3D 100-100000719WOF
0 zł
3068.42 zł - najniższa cena
Kup teraz 3068.42 zł
Advertisement

Jednocześnie Intel pozostaje kluczowym elementem w polityce USA dotyczącej krajowego przemysłu półprzewodnikowego, dlatego musi utrzymywać wysokie tempo wydatków na R&D. Problemem pozostaje jednak strona finansowa - dział foundry Intela od kilku kwartałów notuje straty.

A jak to wygląda u konkurencji? Samsung w ubiegłym roku przeznaczył na badania i rozwój 9,5 miliarda dolarów, co stanowi wzrost aż o 71% względem 2023 roku. Jednak drugie miejsce zajmuje NVIDIA, która przeznaczyła na ten cel aż 12,5 miliarda dolarów, podczas gdy TSMC znalazło się dopiero na siódmym miejscu z sumą 6,36 miliarda dolarów.

Image
telepolis
Intel tsmc usa produkcja układów półprzewodnikowych Stany Zjednoczone produkcja układów scalonych
Zródła zdjęć: Intel
Źródła tekstu: Korea JoongAng Daily, Wccftech, oprac. własne