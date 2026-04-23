Zagrywki USA odbijają się czkawką. Chiny stanęły okoniem

Choć od decyzji administracji Donalda Trumpa o zniesieniu zakazu sprzedaży akceleratorów NVIDIA H200 do Chin minęły już cztery miesiące, amerykański rząd twierdzi, że do żadnej transakcji w jeszcze nie doszło. Sekretarz handlu Howard Lutnick przekonuje, iż chińskie firmy nadal nie kupiły tych układów, bo Pekin celowo utrudnia ich import.

Decyzje USA sprawiają, że amerykański gigant cierpi najmocniej

Według Lutnicka władze centralne w Chinach nie dały krajowym podmiotom zielonego światła, ponieważ priorytetem pozostaje wspieranie lokalnych producentów. Taka deklaracja nie padła zresztą po raz pierwszy. Podobne słowa amerykański urzędnik wygłaszał już pod koniec lutego podczas przesłuchania w Izbie Reprezentantów.

Problem w tym, że z wcześniejszych wypowiedzi samej NVIDII wynikało coś zupełnie innego. Firma informowała podczas konferencji GTC 2026, że zdobyła już zamówienia od kilku różnych klientów z Państwa Środka i otrzymała odpowiednie licencje eksportowe. To sprawia, że faktyczny stan sprzedaży pozostaje niejednoznaczny.

Sytuacja jest tym bardziej interesująca, że zainteresowanie po chińskiej stronie wcale nie zniknęło. Giganci tacy jak Alibaba czy ByteDance są gotowi zamawiać setki tysięcy akceleratorów AI od Zielonych. Blokowane są one jednak na granicy prze Pekin, z drobnymi wyjątkami głównie dla uczelni i ośrodków badawczo-rozwojowych. Powód? Promowanie rodzimych rozwiązań od firm jak Huawei, Baidu, Cambricon czy Moore Threads.