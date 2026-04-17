Unia stawia na własną chmurę. Miliony euro na nową infrastrukturę
Komisja Europejska inwestuje w niezależność cyfrową, dzięki czemu unijne instytucje zyskają nowy dostęp do bezpiecznych usług chmurowych. Wybrano już dostawców odpowiedzialnych za budowę tego systemu.
Sześć lat inwestycji w bezpieczeństwo
Komisja Europejska rozstrzygnęła ważny przetarg informatyczny. Obejmuje on dostawę usług chmurowych dla unijnych instytucji i agencji. Projekt ma zagwarantowany budżet w wysokości 180 milionów euro (761 mln zł). Pieniądze te zostaną wydane w ciągu najbliższych sześciu lat. Władze w Brukseli chcą dzięki temu zwiększyć kontrolę nad infrastrukturą technologiczną.
Do realizacji zadania wybrano cztery firmy z Europy. Kontrakty otrzymały przedsiębiorstwa Post Telecom, STACKIT, Scaleway oraz Proximus. Firmy te wystartowały w przetargu razem ze swoimi partnerami technologicznymi. Wymienia się tu współpracę z CleverCloud, OVHcloud oraz spółkami Clarence i Mistral. Ważnym podmiotem jest też S3NS, czyli wspólne przedsięwzięcie Thales i Google Cloud.
Restrykcyjne zasady wyboru dostawców
Zwycięzcy przetargu musieli spełnić bardzo surowe warunki. Komisja oceniała ich oferty w oparciu o osiem wytycznych. Brano pod uwagę sprawy prawne, operacyjne oraz środowiskowe. Sprawdzano przejrzystość łańcucha dostaw i ogólne bezpieczeństwo systemu. Oferowane technologie musiały być w pełni zgodne z unijnym prawem.
Podpisanie czterech równoległych umów to zaplanowana strategia Unii. Urzędnicy chcą w ten sposób uniknąć uzależnienia systemu od jednego dostawcy. Taki ruch zapewnia instytucjom większą elastyczność i stabilność działania sieci. Wymagano również gwarancji, że podmioty spoza Unii mają mocno ograniczony wpływ na dostarczane usługi. Wyniki przetargu pokazują jednak, że zagraniczne technologie mogą być stosowane w Europie. Muszą tylko działać w ściśle kontrolowanych ramach.
Nadchodzą nowe przepisy cyfrowe
Komisja pracuje obecnie nad aktualizacją swoich wytycznych dotyczących infrastruktury. Nowe zasady ułatwią ocenę ryzyka w przyszłych zamówieniach na usługi cyfrowe. Trwają też przygotowania do publikacji szerszego pakietu przepisów technologicznych. Obejmie on strategię dla rozwiązań Open Source i zaktualizowaną ustawę o chipach. Pojawi się także plan cyfryzacji w sektorze energetycznym.
Duże zmiany przyniesie planowana ustawa o rozwoju chmury i sztucznej inteligencji(CADA). Nowe prawo ujednolici zasady działania firm technologicznych na wspólnym rynku europejskim. Zmiany mają ułatwić start lokalnym dostawcom usług chmurowych. Sam rozstrzygnięty właśnie przetarg wystartował w październiku 2025 roku w ramach programu Cloud III DPS.