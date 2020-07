Netflix: Jaki film na weekend? 11 - 12 lipca 2020

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Pierwsza pozycją, która zadebiutowała w mijającym tygodniu jest czwarty sezon tureckiego serialu The Protector. Seriale z tego kraju kojarzą się w Polsce raczej ze Wspaniałym Stuleciem, jednak tutaj zobaczymy o wiele więcej akcji. Tym razem Hakan, sklepikarz, który przystąpił do starożytnego zakonu chroniącego Stambuł, musi cofnąć się w przeszłość, by zapobiec wojnie. W tym czasie miastem rządzą Wezyr i jego Nieśmiertelni. Sezon pojawił się w serwisie w czwartek.

Są tu jakieś fanki (a może i fani) Zaka Efrona? Będą oni mogli towarzyszyć aktorowi w wyprawie dookoła świata, podczas której będzie on poznawał zdrowe i ekologiczne style życia. Osobom, które bardzo pragną być eko-zielono-fit z pewnością się spodoba. Efron na szczęście nie będzie jednak sam. Razem z nim podróżować będzie Darin Olien, który jest ekspertem od spraw odnowy biologicznej. Program Podróże z Zakiem Efronem pojawił się na platformie w piątek.

Zupełnie inny klimat ma Pięć pierwszych randek: Brazylia. Tutaj wszystkiego można domyślić się już z samego tytułu. Sześciu singli będzie umawiać się na tytułowe pięć pierwszych randek w popularnych miejscach Sao Paulo. Kto dostanie zaproszenie na drugą randkę? Na to pytanie można poznać odpowiedź od wczoraj.

Na szczęście Netflix to nie tylko seriale, ale też filmy. Już od wczoraj widzowie mogą oglądać The Old Guard, czyli najnowszą produkcję z Charlize Theron w roli głównej. Czwórka wojowników, którzy od stuleci stoją na straży ludzkości, nagle staje się obiektem zainteresowania niezbyt przyjemnych mocy. Przy okazji główni bohaterowie na nowo będą musieli rozważyć znaczenie nieśmiertelności. Film oparty jest na komiksie o superbohaterach o tym samym tytule.

Mamy też propozycję dla fanów anime. Co prawdę ledwo co rozpoczął się sezon letni anime i w pełni rozumiemy, że trzeba obejrzeć pierwsze odcinki wszystkich serii, to na Netfliksie 9 maja pojawiła się seria Japan Sinks 2020 (Nihon Chinbotsu 2020). Opowiada ona o członkach pewnej rodziny uciekających przed żywiołem. A jest przed czym, po igrzyskach w Tokio 2020 tonąć zaczęła bowiem cała Japonia...

