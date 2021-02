Członkowie KRRiT nie wybrali kanału na MUX-1. Konkurs nadal bez rozstrzygnięcia

W czwartek (18 lutego) odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Niestety, nadal nie wybrano kanału, który otrzyma koncesję na nadawanie na MUX-1.

Już w środę (24 lutego) wygasa koncesja ATM Rozrywka na nadawanie swojego kanału w ramach naziemnej telewizji cyfrowej na MUX-1. Pomimo tego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która miała posiedzenie w czwartek (18 lutego), nadal nie rozstrzygnęła konkursu na to miejsce.

Głosowania nie wyłoniły zwycięzcy.

- powiedział Witold Kołodziejski, przewodniczący KRRiT w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Warto przypomnieć, że kanał ATM Rozrywka nadawał na MUX-1 w ramach 10-letniej koncesji, która kończy się w środę 24 lutego 2021 roku. Co prawda ATM Grupa w zeszłym roku złożyła wniosek o przedłużenie koncesji, ale KRRiT uznała, że nie zrobiono tego w wymaganych terminach i dlatego rozpisany został nowy konkurs. O miejsce, oprócz ATM Rozrywka, walczą także: Polsat Edu (Cyfrowy Polsat), H! TV (Wirtualna Polska), Dmax (Green Content), CD Action TV (Gaming Tech Esports Media), Red Carpet TV (Red Carpet Media Group) oraz Silver TV, TVC Nostalgia lub Tele Rozrywka (wszystkie należą do Michała Winnickiego).

Kolejne posiedzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odbędzie się 23 lutego. Prawdopodobnie wtedy zapadną ostateczne decyzje w sprawie miejsca na MUX-1, co oznacza, że zwycięzca konkursu będzie miał bardzo mało czasu na przygotowanie swojego kanału. W razie przegranej ATM Grupa zapowiedziała, że wycofa się z rynku telewizyjnego.

Źródło tekstu: Wirtualne Media