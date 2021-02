Nowy kanał w telewizji naziemnej? O miejsce na MUX-1 walczy aż 8 kanałów

Nadawcy telewizyjni czekają na decyzję KRRiT w sprawie miejsca na MUX-1. O slot stara się aż 8 kanałów, w tym Telewizja Polsat, Wirtualna Polska oraz ATM Grupa, która od decyzji uzależnia nadawanie kanału ATM Rozrywka.

Koncesja na nadawanie kanału ATM Rozrywka na MUX-1 wygasa 24 lutego tego roku. ATM Grupa już w zeszłym roku złożyła wniosek do KRRiT w sprawie udzielenia kolejnej koncesji (również na 10 lat), ale urzędnicy stwierdzili, że nie otrzymali dokumentów w wymaganym terminie. Dlatego też rozpisany został nowy konkurs, w którym ATM Grupa również bierze udział. Jednocześnie nadawca złożył skargę na KRRiT do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

O miejsce na MUX-1 walczy aż 8 kanałów

W tym momencie aż 8 kanałów kandyduje to otrzymania miejsca na MUX-1. Są to: Polsat Edu (Cyfrowy Polsat), H! TV (Wirtualna Polska), Dmax (Green Content), CD Action TV (Gaming Tech Esports Media), Red Carpet TV (Red Carpet Media Group) oraz Silver TV, TVC Nostalgia lub Tele Rozrywka (wszystkie należą do Michała Winnickiego).

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na razie nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie 10-letniej koncesji. Kolejne posiedzenie prawdopodobnie odbędzie się 11 lutego i jest szansa, że to właśnie wtedy zapadnie ostateczna decyzja w tej sprawie. ATM Grupa co prawda nadaje swój kanał również u operatorów kablowo-satelitarnych, ale jeśli nie otrzyma miejsca na MUX-1 to zamierza całkowicie wycofać się z rynku telewizyjnego.

Źródło tekstu: Wirtualne Media