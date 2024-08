Leć do Pepco. Za 5 zł to jak za darmo

Warto udać się do sklepów Pepco. Sieć przygotowała ofertę na rzecz, która jest niezbędna w każdym domu. Na dodatek kupisz je za symboliczną kwotę.

Pepco to sieć, w której można znaleźć nie tylko odzież i akcesoria do domu. Czasami trafi się tam również ciekawa elektronika. Tym razem sklep przygotował ciekawą promocję na coś, co przyda się praktycznie każdemu. Mowa o bateriach.

Promocja w Pepco na baterie

Baterie to coś, co przyda się w każdym domu. Nadal wiele urządzeń jest zasilanych właśnie w ten sposób. Co prawda wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że lepszym wyborem są akumulatorki, które można ładować i w dłuższej perspektywie są też bardziej opłacalne. Jednak w Pepco aktualnie są dostępne baterie w bardzo atrakcyjnych cenach, więc warto się na nie skusić.

Pepco przygotowało promocję na cztery rodzaje baterii. Do wyboru mamy wersje alkaliczne LR6 (AA) oraz LR03 (AAA) w cenie zaledwie 6 zł za 6 sztuk, więc wychodzi 1 zł za sztukę. Poza tym dostępne są też baterie cynkowo-węglowe AAA oraz AA. W tym przypadku cena jest jeszcze niższa, bowiem wychodzi 5 zł aż za 8 sztuk, co daje nieco ponad 62 grosze za sztukę.

Źródło zdjęć: Magda Wygralak / Shutterstock.com

Źródło tekstu: oprac. własne