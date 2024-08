Allegro z dużą zmianą dla kupujących. Wejdzie już 1 października

Od października Allegro będzie wyświetlać już tylko agregowane listy produktów, a nie poszczególne oferty. Spółka przekonuje, że to zmiana na lepsze, ale można się kłócić.

Kiedy wyszukujemy jakiegoś towaru na Allegro, to od pewnego czasu wyniki wyświetlają się w formie listy produktów, nie poszczególnych ofert. Dla przykładu, poszukując karty graficznej, otrzymamy listę dostępnych modeli, a dopiero po wskazaniu jednego z nich pojawią się oferty od poszczególnych sprzedawców.

Można jednak łatwo powrócić do starego schematu, wybierając opcję Rozłącz te same oferty. Tyle że niebawem takie rozwiązanie przejdzie do historii, gdyż, jak ogłoszono, od 1 października Allegro wyświetlać będzie wyłącznie listy produktów.

Spółka przekonuje, że jest to zmiana na plus

Użytkownicy mają zyskać możliwość łatwiejszego wyboru najkorzystniejszej ceny i najlepszego sprzedającego, choć w praktyce nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobili to już w obecnym modelu. W rzeczywistości bowiem Allegro tylko usuwa opcjonalną obecnie funkcję rozłączenia.

Co więcej, powszechnie wiadomo, że same listy produktów nie działają idealnie. Ten sam towar potrafią klasyfikować jako dwa różne, gdy propozycja zawiera nawet symboliczny gratis. Analogicznie czasem dwie odmienne propozycje oceniają jako tą samą. Zwłaszcza w kategoriach takich jak zabawki dziecięce, gdzie sporo jest dropshippingu, a sprzedawcy trochę losowo przydzielają numery EAN.

Otwarta pozostaje również kwestia tzw. top oferty, czyli pozycji widniejącej jako pierwszej. Allegro przekonuje, że jej wybór podyktowany jest przez dość zaawansowany algorytm, oceniający aż sześć czynników: cenę, promowanie przez sprzedawcę, jakość oferty, ocenę sprzedawcy, zaangażowanie kupujących i czas dostawy.

Nieoficjalnie sprzedający narzekają, że w istocie rzeczy liczy się jedno. Mianowicie to, czy ktoś zapłaci Allegro za promocję. Faktycznie, system oceniania nie zawsze jest klarowny, a sortowanie na pewno nie zależy wyłącznie od ceny – ale też nikt nie obiecuje tu typowej porównywarki.

Źródło zdjęć: Mojahid Mottakin / Shutterstock

Źródło tekstu: Allegro, Cashless, oprac. własne