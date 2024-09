Garść dobrej elektroniki za grosze. Biedronka ma ciekawą promocję

Sieć Biedronka przygotowała nową promocję, która rozpocznie się 30 września (poniedziałek). W jej ramach można kupić kilka ciekawych sprzętów po bardzo kuszących cenach.

Elektronika za grosze w sieci Biedronka

Jednym z ciekawszych sprzedawanych od poniedziałku 30 września gadżetów jest waga łazienkowa smart firmy Hoffen w cenie zaledwie 69,90 zł i do wyboru w 3 różnych kolorach. Jest ona w stanie mierzyć masę ciała, tkanki tłuszczowej oraz zawartość wody w organizmie. Jest ona również kompatybilna z aplikacją Tuya Smart i Smart Life służącej do obsługi systemów inteligentnego domu. Waga jest zgodna z telefonami z iOS i Androidem, łączy się poprzez Bluetooth i zasilają ją baterie (które znajdziemy w zestawie).

Dalszą interesującą propozycją jest opaska sportowa Setty w cenie 49,99 zł. Charakteryzuje się długim czasem pracy - do 10 dni, wysokim stopniem wodoodporności IP67, czterema trybami sportowymi i około 12 funkcjami, w tym krokomierzem, opcją znajdowania telefonu i budzikiem. Urządzenie łączy się z telefonem poptrzez Bluetooth 5.0.

Innym gadżetem także w cenie 49,99 zł. są słuchawki dokanałowe bezprzewodowe Setty z etui ładującym. Cechują się one czasem pracy do ok. 4-5 godzin, zasięgiem do 10 metrów, łącznością Bluetooth 5.3 i możemy nimi odbierać połączenia. W zestawie mamy etui ładujące oraz kabel do ładowania.

Kolejnym sprzętem w taniej cenie, który może zainteresować jest głośnik Bluetooth Setty z oświetleniem LED wyceniony zaledwie na 59,90 zł. Wyróżnia się sporym zasięgiem - do 10 m, mocą 10 W, posiada wbudowany moduł radia FM, zapewnia łączność Bluetooth 5.3 i głośnik naładujemy przez kabel USB-C.

Ostatnim potencjalnie interesującym produktem elektronicznym jest kompresor bezprzewodowy za 89,90 zł, którym napompujemy opony, czy podłączymy wiele sprzętów pneumatycznych. Sprzęt cechuje się napięciem 8V, jest ładowany przez kabel USB-C i posiada wymienne końcówki w zestawie.

Zobacz: Kupujesz w Biedronce? Patrz uważnie. Przed 6 października sporo rarytasów do wzięcia

Zobacz: Hit Biedronki powrócił i kusi. Kosztuje tylko 79 złotych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Biedronka, opr. wł.