Free Now wjeżdża do kolejnych miast. Na start jest taniej

Free Now rozszerza obszar swojej działalność w Polsce o pięć kolejnych lokalizacji. Od 1 czerwca platforma obejmuje swym zasięgiem 18 miast.

Free Now działa w Polsce już od 10 lat, a w ostatnich dniach zasięg platformy w naszym kraju poszerzył się o kolejne lokalizacje. Do dotychczasowej trzynastki w połowie maja dołączył takie miasta, jak Szczecin (dodatkowo z usługą wynajmu hulajnóg), Kielce i Radom, natomiast od 1 czerwca również Częstochowa i Olsztyn. Z usług Free Now można więc teraz korzystać w 18 największych miastach w Polsce.

2022 rok rozpoczęliśmy startem naszej usługi w 4 nowych lokalizacjach, które okazały się zdecydowanym sukcesem. Od tego czasu w tych miastach realizujemy już zbliżone liczby kursów do lokalizacji, w których nasza usługa działa już od dawna. To dowód na to, że mieszkańcy polskich aglomeracji, zwłaszcza po okresie pandemii, oczekują rozwiązań, które pozwolą im wygodnie i szybko zamawiać przejazdy przez aplikację. Obserwujemy stały wzrost popytu na mobilność miejską i z miesiąca na miesiąc notujemy rekordowe liczby zamówień przejazdów. Dlatego zdecydowaliśmy się dalej uzupełnić polską mapę Free Now o 5 kolejnych lokalizacji, które są równie obiecujące pod kątem wolumenu zamówień. Na start, użytkownikom ze Szczecina, Radomia, Kielc, Olsztyna i Częstochowy oferujemy przejazdy tańsze o połowę, a kierowcom atrakcyjne bonusy do każdego kursu.

– powiedział Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Free Now w Polsce

Free Now rozwija się także jako "superaplikacja" mobilności miejskiej, oferująca różne opcje transportowe z poziomu jednej platformy, poprzez integracje z zewnętrznymi operatorami. Polscy użytkownicy mogą z niej także wynająć hulajnogi operatorów Tier oraz Dott, których łączny udział rynkowy w naszym kraju wynosi niemal połowę.

Zobacz: Operator e-hulajnóg z Sopotu ukarany za zamieszanie z opłatami

Zobacz: BLIKIEM opłacisz przejazd hulajnogą Dott

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Free Now

Źródło tekstu: Free Now