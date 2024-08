Polska ma jedne z najwyższych cen prądu w Europie. Wiemy, dlaczego

Najnowsze dane Polityki Insight pokazują, że Polska ma jedne z najwyższych cen prądu w Europie. Pod tym względem wyprzedzają nas tylko dwa kraje.

Polityka Insight opublikowała najnowsze dane na temat cen prądu w Europie. Niestety, nie są one dla nas zbyt optymistyczne. Znajdujemy się w ścisłej czołówce Starego Kontynentu. Ceny prądu są u nas jedne z najwyższych — pisze Money.pl

Ceny prądu w Polsce

Aktualnie średnia cena hurtowa energii elektrycznej w Polsce wynosi około 89,5 euro za MWh. Plasuje to nas na trzecim miejscu w Europie. Drożej jest tylko w Irlandii (98,7 euro) oraz we Włoszech (95-98 euro).

Mniej za prąd płacą między innymi Czesi, Słowacy, Litwini, Łotysze oraz Estończycy. Najtańszą energię elektryczną w Europie mają za to Szwedzi (34,5-39,8 euro), Norwegowie (38,3-48,4 euro), Hiszpanie (44,26 euro) oraz Portugalczycy (44,62 euro).

Skąd tak duża różnica w cenach energii? Wynika to z wysokiej emisyjności polskiego sektora energetycznego, który w dużej mierze opiera się na węglu. Wytworzenie 1 MWh energii wiąże się w Polsce z wyemitowaniem aż 810 kg dwutlenku węgla. W Niemczech jest to 310 kg, a we Francji zaledwie 20 kg. W skrócie tanio jest tam, gdzie za produkcję prądu odpowiadają odnawialne źródła energii oraz elektrownie jądrowe.

Niestety, na to też negatywny wpływ na konkurencyjność Polski. Wiele firm, między innymi z powodu rosnących kosztów energii (ale też płac), decyduje się na zamknięcie swoich fabryk w naszym kraju i przeniesienie ich do innych, tańszych lokacji.

