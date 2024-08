Od dzisiaj wnioski na bon energetyczny. Gdzie i jak złożyć?

Od dzisiaj (1 sierpnia) Polacy mogą składać wnioski o bon energetyczny, czyli finansowe wsparcie na opłacenie rachunków za prąd. Jak i gdzie to zrobić?

Bon energetyczny — dla kogo?

Bon energetyczny został wprowadzony przez polski rząd jako forma wsparcia dla najmniej zamożnych Polaków, którzy mogą mieć problem z opłaceniem rosnących rachunków za prąd. Jednak nie przysługuje ono wszystkim. Trzeba spełnić konkretnie kryteria, aby bon otrzymać. Jakie?

Przede wszystkim chodzi o kryteria finansowe. Bon energetyczny przysługuje gospodarstwom domowym, w których miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1,7 tys. zł na osobę. W przypadku gospodarstw jednoosobowych limit to 2,5 tys zł. Jeśli zarabiasz więcej, to nadal możesz ubiegać się o wsparcie, ale będzie ono niższe. W tym przypadku obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", więc jeśli przekraczasz limit o 50 zł, to o tyle będzie też pomniejszone wsparcie. Najmniej bon energetyczny może opiewać na kwotę 20 zł.

Poza tym wysokość wsparcia zależy też od rodzaju ogrzewania. Na większe kwoty mogą liczyć osoby, które korzystają z ogrzewania elektrycznego. Musi to być odpowiednio potwierdzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W takim wypadku bon energetyczny dwa razy wyższy.

Jak wysoki jest bon energetyczny?

A na jak duże wsparcie mogą liczyć Polacy? Tutaj znaczenie ma liczba osób w gospodarstwie domowym. Osoby samotne mogą liczyć na maksymalnie 300 zł wsparcia. W przypadku 2-3 osób maksymalna kwota to 400 zł, a przy 4-5 osobach rośnie ono do 500 zł. Najwięcej otrzymają gospodarstwa domowe składające się z 6 lub więcej osób, bowiem wyniesie ono 600 zł.

W przypadku korzystania z ogrzewania elektrycznego kwoty rosną dwukrotnie i wynoszą odpowiednio 600, 800, 1000 oraz 1200 zł.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski na bon energetyczny można składać między innymi w aplikacji mObywatel, przez platformę internetową ePUAP, w urządzenie gminy. Pieniądze mają być wypłacane pod koniec 2024 roku, a tak przynajmniej deklaruje Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

