Ceny prądu w 2025 roku. Rząd ma dobre informacje

Ile Polacy zapłacą za prąd w 2025 roku, gdy ceny przestaną być mrożone? Rząd ma w tej sprawie dobre informacje.

Ceny prądy oraz bon energetyczny jak na razie obowiązują tylko do końca 2025 roku. Rząd wciąż nie przedstawił swojego planu na 2025, ale ten może nie być w ogóle potrzebny. Paulina Hennig-Kloska, szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest zdania, że w przyszłym roku cen prądy mogą być niższe.

Niższe ceny prądu w 2025 roku?

Szefowa resortu klimatu, w rozmowie z Radiem Zet, przekonuje, że już w przyszłym roku ceny prądu mogą być niższe niż aktualnie. Stanie się to dzięki zwiększeniu udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Aktualnie zbliżamy się do poziomu 30 procent, ale do 2030 roku aż 56 procent energii ma pochodzić z OZE. Ma to się przełożyć na odpowiednio 13- i 30-procentowy spadek kosztów energii.

Idziemy teraz w kierunku 30 procent energii pochodzącej z OZE, ponieważ im więcej będzie tego typu energii w miksie energetycznym, tym energia będzie tańsza. [...] Już za rok ceny prądu będą niższe, bo wychodzimy z tej górki pokryzysowej. Taryfy ustaliliśmy teraz na 1,5 roku, więc w końcówce przyszłego roku jest przestrzeń do dalszego obniżenia taryf i jestem przekonana, że kolejne taryfy ustalone przez niezależny Urząd Regulacji Energetyki (URE) będą niższe niż obecnie.

- powiedziała minister.

Ile w takim razie zapłacimy w przyszłym roku za prąd? Tego nie wiadomo. Paulina Hennig-Kloska zauważa, że ceny na Towarowej Giełdzie Energii zmieniają się praktycznie z dnia na dzień i są coraz niższe. Jednocześnie warto przypomnieć, że zaledwie w zeszłym miesiącu minister zapewniała, że jeśli ceny utrzymają się na wysokim poziomie, to będzie rekomendowała utrzymanie osłon dla obywateli w postaci mrożenia cen i bonów energetycznych.

Aktualnie ceny zamrożone są na poziomie 500 zł na MWh dla gospodarstw domowych. Do końca czerwca było to 412 zł, więc już w ostatnich miesiącach Polacy odczuli wzrost rachunków za prąd.

