Dobre informacje w sprawie cen prądu. Co zrobi rząd?

Ceny prądu w ostatnich latach wystrzeliły w kosmos, co zmusiło rząd do ich mrożenia, aby uniknąć drastycznych podwyżek. Jednak z rynku płyną coraz to lepsze informacje.

Drastyczny wzrost cen prądu w 2022 roku zmusił polski rząd do interwencji. Ta polegała na zamrożeniu cen, aby Polacy nie odczuli podwyżek na własnych kieszeniach. Program potrwa do końca 2024 roku i na razie nie wiemy, co przyszłym rokiem. Jednak z rynku płyną dobre informacje. Eksperci uważają, że dalsze mrożenie cen nie będzie już potrzebne — pisze 300Gospodarka.

Ceny prądy w 2025 roku

Wygląda na to, że kryzys energetyczny powoli się kończy. Aktualnie ceny hurtowe prądu są o zaledwie 20-30 proc. wyższe niż przed kryzysem z 2022 roku. Tymczasem w najgorszym momencie były nawet 6-krotnie wyższe. Dlatego też dalsze mrożenie cen, zdaniem ekspertów, nie ma sensownego uzasadnienia, tym bardziej w trudniej sytuacji budżetowej naszego kraju.

Obecnie brak jest merytorycznego uzasadnienia dla utrzymania powszechnego mrożenia cen energii w 2025 roku. Sytuacja budżetowa kraju jest trudna, a jednocześnie musimy zadbać o publiczne inwestycje prorozwojowe i obronne. Ponadto okres bardzo wysokiej inflacji mamy już za sobą, a dodatkowo rosną wynagrodzenia. To sprawia, że argument o pilnej potrzebie ochrony siły nabywczej traci na znaczeniu.

– dodaje prezes Instytutu Reform Aleksander Śniegocki.

Jednocześnie Śniegocki twierdzi, że rząd powinien utrzymać program bonów energetycznych, które wspierałyby najmniej zamożne rodziny. Jak będzie w rzeczywistości? Dowiemy się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Rząd wciąż nie podjął decyzji, co z cenami prądu w 2025 roku, ale aktualna sytuacja sprawia, że dalsze ich mrożenie wydaje się mało prawdopodobne.

