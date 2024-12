Biedronka oferuje telewizor za 1 zł. Nie, to nie jest błąd na stronie

Biedronka rusza z kolejnymi promocjami w swoim internetowym sklepie. Tym razem można zdobyć telewizor za 1 zł.

Co prawda Black Friday już się skończył, ale dzisiaj (2 grudnia) jest jeszcze Cyber Monday, a to oznacza kolejne promocje i wyprzedaże na elektronikę. Ciekawą ofertę przyszykował internetowy sklep Biedronka Home, w którym można zdobyć telewizor za 1 zł.

Telewizor za 1 zł w Biedronce

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z promocji? Przede wszystkim dodać do koszyka 55-calowy telewizor UD 55GU6210S w cenie 1999 zł. Jeśli to zrobisz, to wtedy możesz dodać do koszyka kolejny model Metz MTC6000Z. W jego przypadku zostanie naliczony rabat, dzięki czemu cena drugiego modelu spadnie do 1 zł. W ten sposób za dwa telewizory zapłacisz w sumie 2000 zł.

UD 55GU6210S to 55-calowy telewizor 4K Ultra HD z systemem Google TV, czyli z dostępem do mnóstwa aplikacji, w tym wszystkich najważniejszych serwisów streamingowych. Odświeżanie ekranu to 50/60 Hz. Ma trzy złącza HDMI, dwa USB, a także głośniki stereo o mocy 2 × 10 W. Poza tym jest wyposażony w Bluetooth oraz WiFi. To budżetowa propozycja dla osób, które nie mają zbyt wysokich wymagań.

Z kolei Metz MTC6000Z to 24-calowy telewizor HD Ready (1366 × 768 pikseli). On również wyposażony jest w system Android, więc da się na nim zainstalować całą gamę aplikacji. Do tego ma wbudowanego Chromecasta, Bluetooth czy też Asystenta Google. Nie stanie się to może główny telewizor w domu, ale jako dodatkowy ekran, np. w kuchni lub pokoju dziecka, sprawdzi się w swojej roli.

