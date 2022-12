Biedronka rzuca hit. Sprawdzi, czy nie przeginasz

Biedronka przygotowała promocję na elektronikę, która idealnie sprawdzi się na sylwestrowej zabawie i dzień po niej.

W najnowszej gazetce sieci Biedronka pojawiła się ciekawa elektronika, która może zaciekawić niektórych naszych czytelników. Jeden ze sprzętów sprawdzi się na sylwestrowej zabawie, a drugi może przydać się następnego dnia. O co chodzi?

Promocja na elektronikę w Biedronce

Tym razem Biedronka przygotowała promocję na dwa ciekawe sprzęty. Pierwszym, który pojawił się w najnowszej gazetce sklepu, jest głośnik bezprzewodowy Moevi o mocy 70 W. Z innymi sprzętami, np. telefonem, łączy się on za pomocą modułu Bluetooth 5.0. Oferuje podświetlanie membrany oraz regulację tonów. Poza tym wyposażony jest w baterię litowo-jonową o pojemności 4400 mAh (32,56 Wh). W zestawie znajduje się także przewodowy mikrofon, który służy do karaoke. Cena to 379 zł. W ofercie sklepu głośnik dostępny jest do końca roku.

Drugi sprzęt może przydać się dzień po sylwestrowej zabawie. Mowa o alkomacie elektrochemicznym Xblitz Hero. Jest on zasilany bateriami typu AAA. Producent udziela na urządzenie 5-letniej gwarancji, a dodatkowo — przez pierwszy rok od zakupu — można go za darmo wysłać do kalibracji. Zakres pomiaru mieści się w zakresie od 0 do 4 promili, a dokładnie wyniku to aż 0,001 promila. W zestawie znajduje się też 5 ustników do dokonywania pomiarów. W sieci sklepów Biedronka alkomat dostępny jest od dzisiaj (27 grudnia) do końca roku w cenie 215 zł.

Zobacz: Lidl rzuca tanią elektronikę. Jest parę kąsków

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Biedronka, oprac. własne