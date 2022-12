Lidl rzuca tanią elektronikę, ale musisz się spiąć

Lidl wystosował specjalną promocję dla osób, które chcą kupić późny prezent komuś lub sobie. W asortymencie sieci pojawi się trochę elektroniki.

Święta wiążą się z bardzo ważną tradycją, jaka obowiązuje niemal w każdym polskim domu. Mowa tu oczywiście o obdarowywaniu się prezentami. Czasem jednak, czy to przez brak czasu, czy zwykłe zapominalstwo, po prezent trzeba biec na ostatnią chwilę. Lidl przyszykował ofertę podarunkową, w której znalazło się trochę elektroniki.

Lidl z pomysłami na prezent

Lidl rozpoczyna przedświąteczne promocje trwające od poniedziałku 19 grudnia do wtorku 20 grudnia. Wtedy w ich asortymencie pojawi się przydatna elektronika, która z pewnością nada się na prezent. Dla zmęczonych świątecznymi przygotowaniami Lidl zaoferował gadżety do odprężającego masażu, w tym m.in. poduszkę do masażu shiatsu pleców lub karku marki SilverCrest w cenie 129 zł za jeden zestaw oraz masażer do stóp shiatsu marki Sanitas za 199 zł za zestaw.

Warto jest też zadbać o najbliższych i ich zdrowie. W tym celu można zaopatrzyć się w urządzenia, które pozwolą na przeprowadzenie podstawowych pomiarów zdrowotnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy mamy do czynienia z osobami cierpiącymi na choroby sercowe.

W ofercie Lidla od dziś znajdzie się pulsoksymetr firmy Sanitas za 64,90 zł. Jest to lekkie i poręczne urządzenie, będące wyrobem medycznym i służy do pomiaru saturacji i częstotliwość bicia serca. Doskonale sprawdzi się również do zastosowań sportowych na dużych wysokościach (np. wspinaczka i lotnictwo sportowe). Innym przyrządem, który pozwoli nam zadbać o swoje samopoczucie i zdrowie bliskich jest ciśnieniomierz naramienny z Bluetooth marki SILVERCREST w cenie 99 zł.

Zobacz: Tajemnica Marsa rozwikłana. NASA wszystko nagrała

Zobacz: Strajk dostawców Pyszne.pl. Dzisiaj lepiej nie zamawiać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń)

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne