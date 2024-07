Sprawdź, czy nie przeginasz. Biedronka rzuciła swój hit

Biedronka przygotowała promocję na elektronikę, która idealnie sprawdzi się podczas wakacyjnych imprez oraz weekendów zakrapianych alkoholem. Docenimy ją zwłaszcza "dzień po".

W najnowszej ofercie pojawiła się użyteczna elektronika, która zaciekawi zwłaszcza kierowców, ale i nie tylko. Ten sprzęt warto mieć zawsze pod ręką, zwłaszcza jeśli planujemy wakacyjne grille, festiwale lub inne huczne zabawy do białego rana. Mowa o alkomacie elektronicznym Blow.

W sklepie internetowym Biedronka Home, alkomat dostępny jest od 21 lipca do 4 sierpnia, lub do wyczerpania zapasów. Jego cena może zachęcić każdego - 49.99 zł (regularna cena to 89.99 zł).

Alkomat elektroniczny BLOW 3300

Alkomat półprzewodnikowy (tester trzeźwości) BLOW 3300 błyskawicznie pokaże Ci stężenie alkoholu w organizmie, dając odpowiedź na pytanie, czy możesz prowadzić samochód. Półprzedwodnikowy, na 1000 pomiarów. Wyposażony w precyzyjny i dokładny czujnik półprzewodnikowy zapewnia wiarygodne pomiary stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Posiada szeroki zakres pomiarowy 0~1,9 g/l (0~0,19% BAC), który pozwala na dokładną ocenę stanu trzeźwości.

Nie posiada ustnika, co gwarantuje higieniczny sposób przeprowadzania pomiarów. Czytelny wyświetlacz LCD prezentuje wynik w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Poręczny, solidnie wykonany oraz łatwy w obsłudze. Detekcja wydechu kontroluje poprawność pomiaru, zapewniając wiarygodne wyniki. Urządzenie cechuje się wysoką dokładnością i powtarzalnością pomiarów. Wyłącza się automatycznie.

Główne cechy:

bezustnikowy, co zapewnia higienę

wskazanie pomiaru: 0~1,9 g/l (0~0,19% BAC)

dokładność wykrywania: 0,1 g/l i 0,01% BAC

rozgrzewka: 10 sekund

czas pomiaru: 6 sekund

funkcja automatycznego wyłączania

żywotność czujnika: 1000 pomiarów

temperatura pracy: 0-40°

temperatura przechowywania: -20 do 60°

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Biedronka Home