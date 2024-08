Świetna elektronika w promocji. Można wziąć tylko 1 sztukę na osobę

Zastanawiasz się nad retro konsolką, ale nie masz przekonania do marki Anbernic? Oto więc Miyoo Mini Plus. Teraz w ciekawej promocji.

Być może dziś nie wszyscy o tym pamiętają, ale szał na retro konsole wcale nie zaczął się od kultowego już Anbernica RG35XX. Pierwsza była Miyoo Mini, ale konia z rzędem temu, komu udało się ją kupić przy szalenie wręcz ograniczonych dostawach.

Twórcy Miyoo Mini trudności jednak przezwyciężyli, wypuszczając wariant Plus z 3,5-calowym ekranem, bo problemem oryginału miał być deficytowy ekran 2,5''. Tylko, nikt już o Miyoo Mini nie pamiętał, gdy prym wiódł łatwo dostępny i tańszy anbernic. Tymczasem trafia się dobra okazja, by sobie o tym sprzęcie przypomnieć, a to za sprawą promocji na AliExpress.

Konsolę Miyoo Mini Plus kupicie aktualnie za 179 zł, w dodatku z darmową wysyłką do Polski

Czy to lepszy wybór niż RG35XX? Zdania będą podzielone. W przypadku pierwszych rewizji anbernica, które miały akumulator 2100 mAh, wątpliwości raczej by nie było. Tyle że tegoroczna rewizja ma już ogniwo 3500 mAh, więc w ogólnym rozrachunku Miyoo Mini ze swoimi 3000 mAh lekko przegrywa.

Miyoo Mini ma też słabsze niż RG35XX podzespoły. Bazuje bowiem na dwóch rdzeniach Cortex-A7, zamiast czterech Cortex-A9 i ma ledwie 128 MB RAM, podczas gdy rywal pamięci posiada 256 MB (lub 1 GB w wersji Plus). Niemniej do emulacji platform 16-bitowych obie konstrukcje są wystarczające, a do gier 3D z ery 32-bitowców, nawet jeśli, obydwu i tak brakuje gałek analogowych.

Zwolennicy Miyoo Mini przekonują, że sprzęt ten jest lepiej wykonany od rywala. Lepszy ma być też zastosowany w nim wyświetlacz, choć z definicji to dalej IPS o rozdzielczości 640x480 pikseli. Nasz test konsolki przeczytasz TUTAJ. Ważne: promocja ma limit 1 sztuki na osobę.

