Action szaleje. Zaczyna się 21 sierpnia

Action chyba czyta nasze rekomendacje, do dwa sprzęty, które polecaliśmy ostatnio na łamach Telepolis, właśnie mają solidne rabaty. Na nich nie kończą się jednak promocje tygodnia w Action.

Tydzień dobrych promocji w Action

Już od środy 21 sierpnia do wtorku 27 sierpnia w obniżonych cenach dostaniecie w Action prawdziwe hity. Tradycyjnie już, my skupiamy się jedynie na tych technologicznych, ale warto przejrzeć całą ofertę, by nie przegapić prawdziwych perełek.

Wzmacniacz Wi-Fi TP-LINK RE190 - był najtańszy na rynku przy 80 zł, teraz k

osztuje zaledwie 58,99 zł!

Wzmacniacz zaloguje się do domowego Wi-Fi i (a do tego nie może znajdować się zbyt daleko routera), a następnie stworzy wokół siebie dodatkową sieć, docierającą do naszego komputera, telefonu czy telewizora. Propozycja TP-Linka, którą znajdziecie teraz w Action, czyli model TP-LINK RE190 na Ceneo kosztuje przynajmniej 100 zł, tymczasem w Action regularna cena to 79,95 zł, a w promocji tygodnia zaledwie 58,99 zł. Tak tanio jeszcze nie było.

Sprzęt oferuje transfery do 300 Mb/s po Wi-Fi 2,4 GHz oraz do 433 Mb/s w paśmie 5 GHz. Szybką konfigurację przeprowadzamy na ekranie smartfonu w aplikacji Tether i właściwie zapominamy o sprzęcie. To po prostu działa. Alternatywnie wystarczy nacisnąć przycisk WPS na domowym routerze, a potem w ciągu 2 minut przycisk RE na wzmacniaczu, a konfiguracja zostanie przeprowadzona automatycznie, bez naszego udziału.

Aktualna oferta Action na wzmacniacz TP-LINK RE190 dostępna jest pod tym adresem.

Gigabitowy przełącznik TP-link LS1005G - 35,95 zł

I mamy kolejny hit, według Ceneo nie do wyrwania za mniej niż 50 zł, a tu proszę, niecałe 36 zł. Gigabitowa, pięcioportowa kosteczka sprawdzi się wszędzie tam, gdzie router to zbyt wiele i liczy się bezgłośna, energooszczędna praca. Jeśli Twój dostawca internetu dostarczył router ze zbyt małą liczbą portów Ethernet (a to zaskakująco częste), drukarkę sieciową czy Smart TV bez trudu wepniesz w tego switcha.

Aktualna oferta Action na switch TP-LINK LS1005G dostępna jest pod tym adresem.

Akumulatory i ładowarka GP

Akumulatorki zamiast jednorazowych baterii to nie tylko niegłupi pomysł pod względem ekologii, to przede wszystkim duża wygoda i w perspektywie czasu spora oszczędność. Szczególnie jeśli po Twoim domu biegają małe dzieci domagające się ciągle prądu do ich zabawek.

W ostatnim czasie ceny kultowych Eneloopów poszybowały strasznie w górę, może więc warto rozejrzeć się za przystępniejszą cenowo alternatywą? No a marki GP też nikomu nie trzeba przedstawiać. Ceny za zestaw 4 akumulatorów są teraz jak za jeden akumulator Eneloopa, więc tak — jest bardzo tanio :-).

👉 4 szt. akumulatorów GP AA 2100 mAh - 14,49 zł zamiast 21,95 zł - link

👉 4 szt. akumulatorów GP AAA 800 mAh - 13,49 zł zamiast 17,95 zł - link

👉 Ładowarka USB na 4 akumulatory AA/AAA (czas ładowania 6h) - 18,99 zł zamiast 22,95 zł - link

Składana klawiatura Bluetooth ładowana przez USB-C

50 godzin pracy na akumulatorze, kompatybilność z Windowsem, Androidem i sprzętami Apple'a, ładowanie przez USB-C i cena zaledwie 30 zł. Wróć — w tej cenie rekomendowaliśmy ten sprzęt w tej wiadomości, tymczasem Action zdecydował się na obniżkę ceny do zaledwie 24,99 zł.

Więcej informacji o tej okazji w Action znajdziesz na stronie produktu.

Są też inne promocje na tanią elektronikę

Wśród promocji na tanią elektronikę warto też sprawdzić wyjątkowo tani, ogrodowy głośnik Bluetooth z efektami świetlnymi. 10-watowy sprzęt ma teraz cenę obniżoną z 57,99 zł do 44,95 zł, a więcej przeczytacie o nim pod tym adresem. Nie można też pominąć powerbanku Sitecom o pojemności 10 000 mAh, 2 złączach USB-A i jednym USB-C oraz sumarycznej mocy 15 watów. Jego cena spadła z 59,95 zł do 45,99 zł. Tutaj jednak naszej rekomendacji (jeszcze?) nie ma, wolimy najpierw przetestować sprzęty z tej kategorii. Strona z promocją znajduje się tutaj.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis