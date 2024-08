Kupujesz w Action? Pilna wiadomość. Fajna rzecz do wyrwania

Do sieci sklepów Action trafiła składana, mobilna klawiatura o zaskakująco niskiej cenie. Tego typu sprzęty do tej pory kosztowały nawet kilkaset złotych.

Składane klawiatury są z nami od lat

Pierwsze składane klawiatury pojawiły się na rynku za czasów palmtopów, a dużą popularność zyskały w czasie rozpowszechnienia się mobilnych wersji Windowsa. Można było za ich pomocą wygodnie pisać w każdych warunkach, bez potrzeby noszenia ze sobą dużego bagażu.

Dzisiaj, w dobie powszechności urządzeń Bluetooth, tego typu klawiatury mają nawet jeszcze więcej zastosowań. Można z nich korzystać zarówno na komputerach Mac i PC, jak i podłączyć je do telewizora czy nawet wybranych konsol do gier. Co jakiś czas rozglądam się za rozwiązaniem dla siebie i gdy już coś mi się spodoba, trafiam na ścianę w postaci starego złącza ładowania microUSB. Ten segment rynku zdecydowanie potrzebuje odświeżenia, bo microUSB nikt już w domu nie chce.

Zobacz: Ta klawiatura rozwiązuje powszechny problem. Test Logitech Keys-To-Go

Zaskoczenie, ta klawiatura z Action ma sens

Z tym większym zdziwieniem spostrzegłem, że w nowościach sklepów Action pojawiła się składana klawiatura bezprzewodowa Lab31 i ma ona do ładowania złącze USB-C. To naprawdę niezwykłe, szczególnie jeśli uwzględnić cenę ustaloną na zaledwie 29,99 zł. Tym sposobem, zamiast mozolnego przekopywania ofert Allegro i AliExpressu, zdaje się, że mam za grosze gotowe rozwiązanie w sklepie stacjonarnym.

Niestety na stronie sklepu dodatkowe informacje o sprzęcie są dosyć skąpe. Czytamy o zasięgu do 10 metrów i baterii działającej do 50 godzin. Za mniej niż 30 zł nie spodziewałbym się cudów, to prawdopodobnie prosta klawiatura membranowa z równie prostym mechanizmem zawiasu, ale lepiej wydać na nią 30 zł i dostać od ręki niż po kilku tygodniach dostać droższy sprzęt tej samej albo i gorszej jakości z chińskiego sklepu.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Action, Anna Rymsza / Telepolis

Źródło tekstu: Action, oprac. wł