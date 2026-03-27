USA twierdzą, że Chiny wspierają Iran. Rozchodzi się o sprzęt SMIC

Największy producent chipów w Chinach znalazł się w centrum kolejnych poważnych oskarżeń. Jak wynika z informacji przekazanych agencji Reuters przez dwóch wysokich rangą urzędników administracji Donalda Trumpa, SMIC miało dostarczać narzędzia do produkcji półprzewodników oraz wsparcie szkoleniowe irańskiemu zapleczu przemysłu wojskowego. Współpraca miała rozpocząć się około roku temu i nadal trwać.

Zdaniem Pekinu to zwykła wymiana handlowa

Według jednego z rozmówców sprzęt miał trafić bezpośrednio do irańskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego i potencjalnie mógłby zostać wykorzystany praktycznie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest elektronika oparta na układach scalonych. To z kolei bardzo utrudnia ocenę, czy i w jakim zakresie takie transfery mogły wpłynąć na możliwości Iranu w trwającym konflikcie z USA i Izraelem, który rozpoczął się 28 lutego.

SMIC od lat pozostaje pod silną presją Zachodu. Firma trafiła na amerykańską czarną listę handlową już w 2020 roku, ze względu na domniemane związki z chińskim wojskiem. Koncern konsekwentnie odrzucał te zarzuty, ale w kolejnych latach restrykcje tylko się zaostrzały, co odcięło ich m.in. od nowoczesnych maszyn od holenderskiego ASML.

W 2024 roku administracja Bidena dodatkowo przykręciła śrubę. Później swoje ograniczenia dołożył też Tajwan, wpisując w czerwcu 2025 roku zarówno SMIC, jak i Huawei na listę podmiotów objętych kontrolą w obszarze strategicznych technologii wysokiego ryzyka.