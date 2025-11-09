Sprzęt

Zgubiłeś iPhone? Nie ufaj domniemanym znalazcom. Mogą Ci zabrać znacznie więcej

Zgubienie drogiego smartfona, w tym iPhone nie jest niczym przyjemnym. Jednak to może być dopiero początek problemów.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
21:59
Zgubiłeś iPhone. Nie masz smartfona, chyba że wyjmiesz stary z szuflady, bo jeszcze go nie sprzedałeś/nie oddałeś jakiemuś członkowi rodziny. Kilka tysięcy złotych przepadło, musisz aktywować aplikację bankową na innym urządzeniu tak jak i mObywatela. A jeśli nie opłacałeś chmury Apple, to najprawdopodobniej szlag trafił także wiele cennych zdjęć. Na szczęście byłeś rozsądny i w aplikacji Znajdź ustawiłeś kontakt do siebie, który znalazca zobaczy na ekranie blokady.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oszustwo na zgubionego iPhone

Nagle dostajesz wiadomość od znalazcy, który twierdzi, że jest pracownikiem Apple z zespołu Find My i ktoś przekazał mu Twoje urządzenie po tym, jak je odnalazł. To miłe, jednak wciąż są uczciwi ludzie. Jak odzyskać swoje urządzenie? Ot, to czysta formalność: musisz tylko wejść w link na dole, który przeniesie Cię na stronę usługi Apple Find My, tam wystarczy się zalogować swoim Apple ID i już... oddałeś oszustom dostęp do swojego konta Apple. 

Oszustwo to zostało odkryte i opisane przez Szwajcarskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC). Organ ten wskazuje, że sama informacja o zaginionym urządzeniu brzmi bardzo wiarygodnie. Dokładnie opisuje ona urządzenie, o którym mowa, podając jego model, oraz kolor. Co więcej, prezentuje socjotechnikę, która polega na nie byciu zbyt namolnym. W treści wiadomości można znaleźć następującą frazę:

Jeśli nie zainicjowałeś zgłoszenia o zgubionym urządzeniu lub uważasz, że ta wiadomość została wysłana przez pomyłkę, zignoruj ​​ją lub skontaktuj się natychmiast z naszym zespołem wsparcia.

To oczywiście tylko próba uwiarygodnienia oszustwa, która świetnie buduje zaufanie. 

telepolis
