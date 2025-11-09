Zgubiłeś iPhone? Nie ufaj domniemanym znalazcom. Mogą Ci zabrać znacznie więcej

Zgubiłeś iPhone. Nie masz smartfona, chyba że wyjmiesz stary z szuflady, bo jeszcze go nie sprzedałeś/nie oddałeś jakiemuś członkowi rodziny. Kilka tysięcy złotych przepadło, musisz aktywować aplikację bankową na innym urządzeniu tak jak i mObywatela. A jeśli nie opłacałeś chmury Apple, to najprawdopodobniej szlag trafił także wiele cennych zdjęć. Na szczęście byłeś rozsądny i w aplikacji Znajdź ustawiłeś kontakt do siebie, który znalazca zobaczy na ekranie blokady.

Oszustwo na zgubionego iPhone

Nagle dostajesz wiadomość od znalazcy, który twierdzi, że jest pracownikiem Apple z zespołu Find My i ktoś przekazał mu Twoje urządzenie po tym, jak je odnalazł. To miłe, jednak wciąż są uczciwi ludzie. Jak odzyskać swoje urządzenie? Ot, to czysta formalność: musisz tylko wejść w link na dole, który przeniesie Cię na stronę usługi Apple Find My, tam wystarczy się zalogować swoim Apple ID i już... oddałeś oszustom dostęp do swojego konta Apple.

Oszustwo to zostało odkryte i opisane przez Szwajcarskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC). Organ ten wskazuje, że sama informacja o zaginionym urządzeniu brzmi bardzo wiarygodnie. Dokładnie opisuje ona urządzenie, o którym mowa, podając jego model, oraz kolor. Co więcej, prezentuje socjotechnikę, która polega na nie byciu zbyt namolnym. W treści wiadomości można znaleźć następującą frazę:

Jeśli nie zainicjowałeś zgłoszenia o zgubionym urządzeniu lub uważasz, że ta wiadomość została wysłana przez pomyłkę, zignoruj ​​ją lub skontaktuj się natychmiast z naszym zespołem wsparcia.