Lian Li z nowymi zasilaczami. To nawet 1200 W mocy

Tajwańska firma Lian Li, kojarzona głównie za sprawą obudów klasy premium, rozszerza swoje portfolio zasilaczy. Tym razem mowa o serii SX, która stworzona została z myślą o konfiguracjach wyposażonych w najnowsze i najmocniejsze procesory oraz karty graficzne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na szczególną uwagę zasługuje aż 10 lat gwarancji

Nowe PSU to w pełni modularne jednostki w standardzie ATX 3.1. Platforma oparta została o mocną, pojedynczą linię +12 V, aktywne PFC oraz wyłącznie japońskie kondensatory 105°C od renomowanych producentów jak Rubycon, Nippon Chemi-Con oraz Nichicon. Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność do 92% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Platinum.

Oczywiście nie zabrakło tutaj szeregu zabezpieczeń jak OPP, NLP, OVP, SCP, OCP, OTP, SIP czy UVP. Dopełnia to cichy, 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB oraz trybem "Zero RPM" - do 40% obciążenia zasilacz chłodzony jest pasywnie, a więc bezgłośnie.

Zdecydowano się na elastyczne, płaskie przewody w tekstylnym oplocie. Nie zabrakło wtyczek 12V-2x6, co pozwala na zasilenie kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 i nowszych bez stosowania adapterów.