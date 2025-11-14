Sprzęt

Lian Li z nowymi zasilaczami. To nawet 1200 W mocy

Składasz nowy zestaw komputerowy i zależy Ci na podzespołach, które posłużą długie lata? Świetnie się składa, bo do sklepów trafiły solidne PSU.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:49
Lian Li z nowymi zasilaczami. To nawet 1200 W mocy

Tajwańska firma Lian Li, kojarzona głównie za sprawą obudów klasy premium, rozszerza swoje portfolio zasilaczy. Tym razem mowa o serii SX, która stworzona została z myślą o konfiguracjach wyposażonych w najnowsze i najmocniejsze procesory oraz karty graficzne.

Na szczególną uwagę zasługuje aż 10 lat gwarancji

Nowe PSU to w pełni modularne jednostki w standardzie ATX 3.1. Platforma oparta została o mocną, pojedynczą linię +12 V, aktywne PFC oraz wyłącznie japońskie kondensatory 105°C od renomowanych producentów jak Rubycon, Nippon Chemi-Con oraz Nichicon. Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność do 92% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Platinum.

Oczywiście nie zabrakło tutaj szeregu zabezpieczeń jak OPP, NLP, OVP, SCP, OCP, OTP, SIP czy UVP. Dopełnia to cichy, 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB oraz trybem "Zero RPM" - do 40% obciążenia zasilacz chłodzony jest pasywnie, a więc bezgłośnie.

Lian Li z nowymi zasilaczami. To nawet 1200 W mocy

Zdecydowano się na elastyczne, płaskie przewody w tekstylnym oplocie. Nie zabrakło wtyczek 12V-2x6, co pozwala na zasilenie kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 i nowszych bez stosowania adapterów.

Rodzina Lian Li SX trafiła już do pierwszych sklepów. Do wyboru dostajemy modele o mocy 850, 1000 i 1200 W oraz dwa warianty kolorystyczne - czarny i biały. Wyceniono je kolejno na 120, 150 i 160 euro, czyli około 509, 635 i 679 złotych. Producent udziela aż 10 lat gwarancji.

