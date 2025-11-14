Lian Li z nowymi zasilaczami. To nawet 1200 W mocy
Składasz nowy zestaw komputerowy i zależy Ci na podzespołach, które posłużą długie lata? Świetnie się składa, bo do sklepów trafiły solidne PSU.
Tajwańska firma Lian Li, kojarzona głównie za sprawą obudów klasy premium, rozszerza swoje portfolio zasilaczy. Tym razem mowa o serii SX, która stworzona została z myślą o konfiguracjach wyposażonych w najnowsze i najmocniejsze procesory oraz karty graficzne.
Na szczególną uwagę zasługuje aż 10 lat gwarancji
Nowe PSU to w pełni modularne jednostki w standardzie ATX 3.1. Platforma oparta została o mocną, pojedynczą linię +12 V, aktywne PFC oraz wyłącznie japońskie kondensatory 105°C od renomowanych producentów jak Rubycon, Nippon Chemi-Con oraz Nichicon. Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność do 92% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Platinum.
Oczywiście nie zabrakło tutaj szeregu zabezpieczeń jak OPP, NLP, OVP, SCP, OCP, OTP, SIP czy UVP. Dopełnia to cichy, 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB oraz trybem "Zero RPM" - do 40% obciążenia zasilacz chłodzony jest pasywnie, a więc bezgłośnie.
Zdecydowano się na elastyczne, płaskie przewody w tekstylnym oplocie. Nie zabrakło wtyczek 12V-2x6, co pozwala na zasilenie kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 i nowszych bez stosowania adapterów.
Rodzina Lian Li SX trafiła już do pierwszych sklepów. Do wyboru dostajemy modele o mocy 850, 1000 i 1200 W oraz dwa warianty kolorystyczne - czarny i biały. Wyceniono je kolejno na 120, 150 i 160 euro, czyli około 509, 635 i 679 złotych. Producent udziela aż 10 lat gwarancji.