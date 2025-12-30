Sprzęt

Ten smartfon kosztuje tylko 249,99 zł, a ma 4 GB RAM i przyzwoite parametry

Zakup porządnego smartfonu za mniej, niż 400 zł wydaje się dużym wyzwaniem. Na szczęście Media Expert wietrzy magazyny.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:27
I to dosłownie, ponieważ w sklepie internetowym tych smartfonów już nie ma i pewnie nie będzie. Za to można je zamówić przez internet z dostawą do domu, a wysyłka odbędzie się z jednego ze sklepów stacjonarnych. Tym samym jest to jedna z tych okazji, gdzie naprawdę mówimy o ostatnich sztukach. Smartfonem tym jest Motorola Moto G05, którą możecie kupić za 249,99 zł.

Motorola Moto G05 Najtańszy sensowny smartfon

Motorola Moto G05

Czy warto? Pół roku temu mógłbym mieć pewne wątpliwości: 4 GB RAM to w końcu granica używalności. Sęk w tym, że tej granicy przez najbliższy czas nikt nie przesunie, a wręcz przeciwnie: coraz więcej smartfonów będzie miało tyle pamięci operacyjnej. A wszystko z powodu wysokich cen i niskiej dostępności pamięci. Dodatkowo ceny smartfonów mają wystrzelić w górę. Tym samym 249,99 zł za tak dobrze wyposażone urządzenie może być czymś, o czym za miesiąc będziemy mogli co najwyżej pomarzyć.

Bo nie jest to sprzęt byle jaki. Dostajemy tu 6,67-calowy ekran HD z odświeżaniem 90 Hz. Sercem urządzenia jest natomiast przyjemny układ MediaTek Helio G81 Extreme. Pamięci na dane dostajemy natomiast 128 GB, co możemy rozszerzyć przy pomocy karty microSD. Aparat to natomiast 50 Mpix o akceptowalnej jakości.

Motorola Moto G05 Najtańszy sensowny smartfon

Nieźle wypada także 5200 mAh bateria z ładowaniem 18 W. Natomiast certyfikat IP54 daje nam gwarancję, że byle deszcz nie uszkodzi go podczas użytkowania. A to wszystko za jedyne 249,99 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Motorola smartfony Motorola Moto g05
Zródła zdjęć: Motorola