Z rynku znika kolejny producent smartfonów. Robił wybitny sprzęt

Asus — marka wielka, choć niekoniecznie w świecie smartfonów

Tajwański Asus jest doskonale znany Polakom głównie z racji ogromnej i wysoce zdywersyfikowanej oferty komputerów przenośnych. Firma ma też jednak na koncie szereg sukcesów w świecie mobilnym, gdzie brylowała małymi smartfonami z Androidem czy najpotężniejszymi na rynku telefonami dla graczy. Po latach walki o uwagę Tajwańczycy robią sobie jednak przerwę.

Asus przekazał, że jego smartfonowy biznes jest kontynuowany, ale obecnie nie planuje wprowadzania nowych smartfonów. Jeśli czekasz z wypiekami na twarzy na Asus Zenfone 13 Ultra — przestań, w tym roku go nie zobaczysz. Jesienią mieliśmy jeszcze jakieś przecieki na temat kolejnej generacji gamingowytch smartfonów Asus ROG Phone, ale od tego czasu jest cisza.

Wybitne to mało powiedziane w przypadku gamingowej serii Asus ROG Phone

Według tajwańskich agentów, zamówienia na starsze modele smartfonów Asusa zostały zablokowane w IV kwartale 2025 roku i pojawiły się wtedy spekulacje o zupełnym zakończeniu działalności mobilnej gałęzi firmy z końcem 2025 roku. W przeciwieństwie jednak do Acera, który wycofał się zupełnie z tej branży w 2016 roku czy LG, który zakończył produkcję w 2021 roku, Asus utrzymuje, że struktury firmy nie zmieniły się i coś może jeszcze z tego będzie.