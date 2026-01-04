Sprzęt

Z rynku znika kolejny producent smartfonów. Robił wybitny sprzęt

Światowy rynek smartfonów z roku na rok coraz bardziej wieje nudą i wtórnością. Każda niezależna marka jak, chociażby brytyjski Nothing, to powiew świeżego powietrza w tym skostniałym do cna krajobrazie. W 2026 roku szykuje się niestety kolejne odejście dużego brandu.

Asus — marka wielka, choć niekoniecznie w świecie smartfonów

Tajwański Asus jest doskonale znany Polakom głównie z racji ogromnej i wysoce zdywersyfikowanej oferty komputerów przenośnych. Firma ma też jednak na koncie szereg sukcesów w świecie mobilnym, gdzie brylowała małymi smartfonami z Androidem czy najpotężniejszymi na rynku telefonami dla graczy. Po latach walki o uwagę Tajwańczycy robią sobie jednak przerwę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Asus przekazał, że jego smartfonowy biznes jest kontynuowany, ale obecnie nie planuje wprowadzania nowych smartfonów. Jeśli czekasz z wypiekami na twarzy na Asus Zenfone 13 Ultra — przestań, w tym roku go nie zobaczysz. Jesienią mieliśmy jeszcze jakieś przecieki na temat kolejnej generacji gamingowytch smartfonów Asus ROG Phone, ale od tego czasu jest cisza.

Wybitne to mało powiedziane w przypadku gamingowej serii Asus ROG Phone

Według tajwańskich agentów, zamówienia na starsze modele smartfonów Asusa zostały zablokowane w IV kwartale 2025 roku i pojawiły się wtedy spekulacje o zupełnym zakończeniu działalności mobilnej gałęzi firmy z końcem 2025 roku. W przeciwieństwie jednak do Acera, który wycofał się zupełnie z tej branży w 2016 roku czy LG, który zakończył produkcję w 2021 roku, Asus utrzymuje, że struktury firmy nie zmieniły się i coś może jeszcze z tego będzie.

Sam najchętniej zobaczyłbym następcę legendarnych Zenfonów 8, 9 i 10, które przy ekranach o przekątnej poniżej 6 cali oferowały topową wydajność i świetny czas pracy. Niestety w świecie kompaktowych smartfonów mamy od dłuższego czasu kryzys i pewnie na marzeniach się kończy.

