Z rynku znika kolejny producent smartfonów. Robił wybitny sprzęt
Światowy rynek smartfonów z roku na rok coraz bardziej wieje nudą i wtórnością. Każda niezależna marka jak, chociażby brytyjski Nothing, to powiew świeżego powietrza w tym skostniałym do cna krajobrazie. W 2026 roku szykuje się niestety kolejne odejście dużego brandu.
Asus — marka wielka, choć niekoniecznie w świecie smartfonów
Tajwański Asus jest doskonale znany Polakom głównie z racji ogromnej i wysoce zdywersyfikowanej oferty komputerów przenośnych. Firma ma też jednak na koncie szereg sukcesów w świecie mobilnym, gdzie brylowała małymi smartfonami z Androidem czy najpotężniejszymi na rynku telefonami dla graczy. Po latach walki o uwagę Tajwańczycy robią sobie jednak przerwę.
Asus przekazał, że jego smartfonowy biznes jest kontynuowany, ale obecnie nie planuje wprowadzania nowych smartfonów. Jeśli czekasz z wypiekami na twarzy na Asus Zenfone 13 Ultra — przestań, w tym roku go nie zobaczysz. Jesienią mieliśmy jeszcze jakieś przecieki na temat kolejnej generacji gamingowytch smartfonów Asus ROG Phone, ale od tego czasu jest cisza.
Według tajwańskich agentów, zamówienia na starsze modele smartfonów Asusa zostały zablokowane w IV kwartale 2025 roku i pojawiły się wtedy spekulacje o zupełnym zakończeniu działalności mobilnej gałęzi firmy z końcem 2025 roku. W przeciwieństwie jednak do Acera, który wycofał się zupełnie z tej branży w 2016 roku czy LG, który zakończył produkcję w 2021 roku, Asus utrzymuje, że struktury firmy nie zmieniły się i coś może jeszcze z tego będzie.
Sam najchętniej zobaczyłbym następcę legendarnych Zenfonów 8, 9 i 10, które przy ekranach o przekątnej poniżej 6 cali oferowały topową wydajność i świetny czas pracy. Niestety w świecie kompaktowych smartfonów mamy od dłuższego czasu kryzys i pewnie na marzeniach się kończy.