Xiaomi zagrozi gigantom? Nowe telewizory zachwycają ekranami

Xiaomi coraz wyraźniej pokazuje, że nie chce być już kojarzone z tanimi, przeciętnymi telewizorami. Nowa seria S Pro Mini LED 2026 to sprzęt, który ma rywalizować z największymi graczami rynku premium.

Xiaomi wchodzi w segment premium telewizorów

Xiaomi S Pro Mini LED 2026 to nadchodząca seria telewizorów LCD z podświetleniem Mini LED od chińskiego giganta. Producent stawia tu na jakość obrazu, imponującą jasność do 5200 cd/m2 i elegancki design, który nie odstaje od konkurencji. To jednak nie wszystko.

Największym atutem nowych modeli jest odświeżanie 165 Hz w natywnym 4K. To parametr, który wciąż rzadko spotyka się w telewizorach, a dla fanów sportu i graczy oznacza płynność, jakiej trudno szukać gdzie indziej. Mecze piłkarskie czy dynamiczne gry wyglądają dzięki temu znacznie bardziej realistycznie, bo szybko ruszające się obrazy nie będą miały niepożądanego ghostingu.

Xiaomi dorzuca też tryb „330 Hz boost”. Brzmi efektownie, choć można podejrzewać, że to raczej marketingowy trik, który w praktyce może zwiększać opóźnienia. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Telewizor naturalnie obsługuje HDMI 2.1 wraz z wszystkimi niezbędnymi technologiami, jakie płyną z tego standardu – czyli VRR (w tym FreeSync Premium Pro), czy eARC. Telewizory te obsługują również Dolby Vision i HDR10+ i posiadają Filmmaker Mode blokujący wszelkie upłynniacze ruchu.

Nowe telewizory Xiaomi S Pro Mini LED 2026 korzystają z technologii WHVA, która poprawia kąty widzenia i utrzymuje kontrast nawet przy oglądaniu z boku. Dodatkowo powłoka antyodblaskowa ogranicza refleksy do 0,5 proc. Matryca pokrywa 95 proc. przestrzeni DCI-P3, a dokładność odwzorowania barw na poziomie ΔE≈1 sprawia, że kolory są niemal perfekcyjnie zgodne z oryginałem.

Za wydajność odpowiada procesor MediaTek 9655 z czterema rdzeniami Cortex-A73, wspierany przez 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Całość działa pod kontrolą HyperOS 3, a dodatkowe układy – XM9000 i Master Image Engine – dbają o skalowanie obrazu, kompensację ruchu i korekcję kolorów w czasie rzeczywistym. Całość uzupełnia 61 W system nagłośnienia Harman Kardon z dźwiękiem 2.1.2-kanałowym i dedykowanymi głośnikami od Dolby Atmos (skierowanymi ku górze).

Xiaomi uruchomiło przedsprzedaż serii S Pro Mini LED 2026 w Chinach. Ceny wynoszą:

65 cali – 6 499 juanów(ok. 3 315 zł) ,

, 75 cali – 8 199 juanów (ok. 4 185 zł) ,

, 85 cali – 10 499 juanów (ok. 5 360 zł) ,

, 98 cali – 19 999 juanów (ok. 10 200 zł)