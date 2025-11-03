Xiaomi odleciało. Smartfon z baterią 9000 mAh to nie żart

Nadchodzi seria Redmi Turbo 5. Najnowsze doniesienia z Chin brzmią wręcz niewiarygodnie. Mówią o baterii 9000 mAh w smartfonie. Tak, w smartfonie, a nie powerbanku. Do tego ma dojść superszybkie ładowanie 100 W.

Informacje pochodzą od znanego leakstera, Digital Chat Station. Potwierdził on na Weibo, że "jednokomórkowa" bateria krzemowa 9000 mAh jest gotowa do masowej produkcji. To jedna z największych pojemności w historii mainstreamowych telefonów.

Koniec z grubymi "cegłami"

Jak to możliwe? Kluczem jest nowa technologia baterii krzemowo-węglowych. Pozwala ona producentom znacznie zwiększyć gęstość energii. Smartfon nie musi przez to przypominać cegły, zachowując smukłą obudowę.

To rozwiązanie stosują już inni chińscy giganci. Wymienia się tu serie OnePlus 15, Vivo X300 czy Oppo Find X9. Wygląda na to, że Samsung i Apple na razie zostają w tyle. Obie firmy wciąż trzymają się starszych technologii i ich flagowce mogą niedługo mocno odstawać pod względem czasu pracy.

Co więcej, ten sam przeciek sugeruje, że producenci testują już ogniwa 10000 mAh. Wyścig na pojemność dopiero się więc rozkręca.

Nie tylko bateria. To będzie bestia

Wróćmy do Redmi Turbo 5. Przecieki nie są zgodne, który konkretnie model dostanie gigantyczną baterię. Całkiem możliwe, że 9000 mAh trafi tylko do wariantu Pro lub Pro Max. Bazowy model ma rzekomo otrzymać "tylko" 7500 mAh. To wciąż imponujący wynik.

Seria Redmi Turbo 5 to nie tylko akumulator. Standardowy model ma być jednym z pierwszych z układem MediaTek Dimensity 8500 (4 nm). W AnTuTu ma wykręcić ponad 2 miliony punktów. Mocniejsza wersja Pro dostanie jeszcze potężniejsze jednostki: Dimensity 9500e lub Snapdragona 8 Gen 5.