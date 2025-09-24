Xiaomi Pad Mini: mała bestia jak marzenie. Tablet powędrował w świat

Poza nowymi smartfonami i tabletami z serii Redmi Pad 2 Pro Xiaomi zaprezentowało również tablet Xiaomi Pad Mini, który debiutuje globalnie po wcześniejszej premierze w Chinach jako Redmi K Pad. To bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy poszukują naprawdę poręcznego urządzenia, ale o dużej mocy.

Xiaomi Pad Mini wyróżnia się kompaktową, smukłą konstrukcją (205,13 x 132,03 x 6,46 mm) i niewielką masą 326 g. Ma ekran 8,8 cala o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 165 Hz. Wyświetlacz osiąga jasność do 700 nitów, obsługuje HDR10, HDR Vivid i Dolby Vision, ma certyfikację TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), gwarantującą ochronę wzroku.

Sercem tabletu jest flagowy układ MediaTek Dimensity 9400+ wykonany w procesie 3 nm z grafiką Immortalis-G925, wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5X i 256 lub 512 GB pamięci UFS 4.1. Łączność zapewnia Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i podwójne porty USB-C – na krótkim i długim boku tabletu. Dłuższa krawędź obsługuje transfer danych USB 3.2 Gen 1, krótsza pracuje w standardzie USB 2.0. Na obudowie znalazło się miejsce na dwa głośniki stereo z Dolby Atmos.

Xiaomi Pad Mini wyposażono w aparat główny 13 Mpix z sensorem OV13B i autofokusem PDAF oraz aparat przedni 8 Mpix OV08D.

Akumulator o pojemności 7500 mAh ładowany jest z mocą 67 W, dostarcza też przewodowe ładowanie zwrotne 18 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką HyperOS 2. Tablet współpracuje z rysikiem Xiaomi Focus Pen, Redmi Smart Pen oraz etui Xiaomi Pad Mini Cover.