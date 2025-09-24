Xiaomi 15T i 15T Pro – fotografia i moc w nowym wydaniu
Xiaomi zaprezentowało nową serię flagowych smartfonów dla miłośników fotografii i nowoczesnych technologii. Urządzenia oferują aparaty Leica, potężną wydajność i nowinki w łączności.
Zaawansowana fotografia w zasięgu ręki
Seria Xiaomi 15T stawia na obrazowanie na jak najwyższym poziomie. Współpraca z marką Leica pozwoliła na stworzenie potrójnego systemu aparatów, który oferuje szeroki zakres ogniskowych i imponujące możliwości zoomu. Xiaomi 15T Pro wyposażono w teleobiektyw Leica 5x Pro, umożliwiający 5-krotne przybliżenie optyczne i aż 20-krotny Ultra Zoom. Oba modele mają też przedni aparat 32 Mpix oraz główny sensor 50 Mpix z wysoką światłoczułością, gwarantującą jasne i wyraźne zdjęcia nawet w trudnych warunkach.
Dzięki platformie Xiaomi AISP 2.0 oraz funkcjom PortraitLM 2.0 i ColorLM 2.0, użytkownicy powinni łatwo uzyskać naturalne kolory i realistyczną głębię obrazu. Tryby Master Portrait i Leica Street Photography mają z kolei pozwolić na kreatywną kontrolę efektu bokeh i szybkie uchwycenie momentów z ekranu blokady.
Filmowanie w profesjonalnej jakości
Xiaomi 15T i 15T Pro nagrywają filmy w 4K HDR10+ przy 30 kl./s, a wersja Pro oferuje też 4K 120 kl./s z głównego aparatu. Dla wymagających przygotowano także nagrywanie w 10-bitowym formacie Log z obsługą LUT, co pozwala na pełną postprodukcję materiału w jakości kinowej.
Nowa łączność i system operacyjny
Seria 15T wprowadza technologię Xiaomi Astral Communication, która umożliwia komunikację głosową między smartfonami na odległość nawet 1,9 km bez sygnału sieciowego. Wsparcie dla Surge T1S Tuner i Super Antenna Array zapewnia stabilne połączenia, a AI Smart Antenna Switching maksymalizuje siłę sygnału.
Nowy system HyperOS 3 debiutuje globalnie w serii 15T. Oferuje płynniejszą wielozadaniowość, przeprojektowany interfejs i funkcje sztucznej inteligencji ułatwiające synchronizację i udostępnianie treści.
Wyświetlacz, wydajność i bateria
Xiaomi 15T ma ekran 6,83 cala z jasnością do 3200 nitów i odświeżaniem 120 Hz, a wersja Pro oferuje 144 Hz i ultrasmukłe ramki 1,5 mm. Procesory MediaTek Dimensity 8400-Ultra (15T) i 9400+ (15T Pro) zapewniają wysoką wydajność, wspieraną przez system chłodzenia 3D IceLoop.
Bateria 5500 mAh obsługuje szybkie ładowanie: 67 W w modelu 15T i 90 W przewodowo oraz 50 W bezprzewodowo w wariancie Pro. Oba smartfony oferują długą żywotność akumulatora i wytrzymałość klasy IP68.
Design i trwałość
Obudowa łączy elegancję i trwałość – tył z włókna szklanego, wyświetlacz Gorilla Glass 7i i ramki z aluminium w wersji Pro. Urządzenia są odporne na wodę i kurz, a wersje kolorystyczne obejmują Black, Silver, Rose Gold (15T) oraz Black, Silver i Mocha Gold (15T Pro).
Ceny i oferta premierowa
Xiaomi 15T trafi na polski rynek w dwóch wariantach pamięci:
- 12/256 GB za 2699 zł,
- 12/512 GB za 2999 zł.
Xiaomi 15T Pro można wybrać także w konfiguracji z 12 GB RAM-u i 1 TB pamięci masowej. Ceny w przypadku tego modelu wyglądają następująco:
- 3399 zł za wariant 12/256 GB,
- 3699 zł za wariant 12/512 GB,
- 3999 zł za wariant 12 GB/1 TB.
Dla pierwszych nabywców przewidziano prezenty:
- Xiaomi Electric Scooter Elite przy zakupie Xiaomi 15T Pro w najdroższej konfiguracji,
- Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU lub Xiaomi Robot Vacuum H40 (do wyboru) przy zakupie Xiaomi 15T 12/512 GB.
Ofertę specjalną przygotowano również dla osób, które zdecydują się na zakup ekskluzywnych dla mi.com wersji z 256 GB pamięci masowej. W przypadku Xiaomi 15T 12/256 GB jest to Xiaomi Smart Projector L1), a w przypadku Xiaomi 15T Pro 12/256 GB – Redmi Pad Pro 2.