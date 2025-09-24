Xiaomi 15T i 15T Pro – fotografia i moc w nowym wydaniu

Zaawansowana fotografia w zasięgu ręki

Seria Xiaomi 15T stawia na obrazowanie na jak najwyższym poziomie. Współpraca z marką Leica pozwoliła na stworzenie potrójnego systemu aparatów, który oferuje szeroki zakres ogniskowych i imponujące możliwości zoomu. Xiaomi 15T Pro wyposażono w teleobiektyw Leica 5x Pro, umożliwiający 5-krotne przybliżenie optyczne i aż 20-krotny Ultra Zoom. Oba modele mają też przedni aparat 32 Mpix oraz główny sensor 50 Mpix z wysoką światłoczułością, gwarantującą jasne i wyraźne zdjęcia nawet w trudnych warunkach.

Dzięki platformie Xiaomi AISP 2.0 oraz funkcjom PortraitLM 2.0 i ColorLM 2.0, użytkownicy powinni łatwo uzyskać naturalne kolory i realistyczną głębię obrazu. Tryby Master Portrait i Leica Street Photography mają z kolei pozwolić na kreatywną kontrolę efektu bokeh i szybkie uchwycenie momentów z ekranu blokady.

Filmowanie w profesjonalnej jakości

Xiaomi 15T i 15T Pro nagrywają filmy w 4K HDR10+ przy 30 kl./s, a wersja Pro oferuje też 4K 120 kl./s z głównego aparatu. Dla wymagających przygotowano także nagrywanie w 10-bitowym formacie Log z obsługą LUT, co pozwala na pełną postprodukcję materiału w jakości kinowej.

Nowa łączność i system operacyjny

Seria 15T wprowadza technologię Xiaomi Astral Communication, która umożliwia komunikację głosową między smartfonami na odległość nawet 1,9 km bez sygnału sieciowego. Wsparcie dla Surge T1S Tuner i Super Antenna Array zapewnia stabilne połączenia, a AI Smart Antenna Switching maksymalizuje siłę sygnału.

Nowy system HyperOS 3 debiutuje globalnie w serii 15T. Oferuje płynniejszą wielozadaniowość, przeprojektowany interfejs i funkcje sztucznej inteligencji ułatwiające synchronizację i udostępnianie treści.

Wyświetlacz, wydajność i bateria

Xiaomi 15T ma ekran 6,83 cala z jasnością do 3200 nitów i odświeżaniem 120 Hz, a wersja Pro oferuje 144 Hz i ultrasmukłe ramki 1,5 mm. Procesory MediaTek Dimensity 8400-Ultra (15T) i 9400+ (15T Pro) zapewniają wysoką wydajność, wspieraną przez system chłodzenia 3D IceLoop.

Bateria 5500 mAh obsługuje szybkie ładowanie: 67 W w modelu 15T i 90 W przewodowo oraz 50 W bezprzewodowo w wariancie Pro. Oba smartfony oferują długą żywotność akumulatora i wytrzymałość klasy IP68.

Design i trwałość

Obudowa łączy elegancję i trwałość – tył z włókna szklanego, wyświetlacz Gorilla Glass 7i i ramki z aluminium w wersji Pro. Urządzenia są odporne na wodę i kurz, a wersje kolorystyczne obejmują Black, Silver, Rose Gold (15T) oraz Black, Silver i Mocha Gold (15T Pro).

Ceny i oferta premierowa

Xiaomi 15T trafi na polski rynek w dwóch wariantach pamięci:

12/256 GB za 2699 zł ,

, 12/512 GB za 2999 zł.

Xiaomi 15T Pro można wybrać także w konfiguracji z 12 GB RAM-u i 1 TB pamięci masowej. Ceny w przypadku tego modelu wyglądają następująco:

3399 zł za wariant 12/256 GB,

za wariant 12/256 GB, 3699 zł za wariant 12/512 GB,

za wariant 12/512 GB, 3999 zł za wariant 12 GB/1 TB.

Dla pierwszych nabywców przewidziano prezenty:

Xiaomi Electric Scooter Elite przy zakupie Xiaomi 15T Pro w najdroższej konfiguracji,

przy zakupie Xiaomi 15T Pro w najdroższej konfiguracji, Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU lub Xiaomi Robot Vacuum H40 (do wyboru) przy zakupie Xiaomi 15T 12/512 GB.