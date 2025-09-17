Xiaomi chwali się drugim ekranem w Xiaomi 17 Pro. Wygląda obłędnie

Xiaomi oficjalnie szykuje się do premiery serii Xiaomi 17, która odbędzie się jeszcze w tym miesiącu w Chinach. Największą nowością modeli Xiaomi 17 Pro oraz 17 Pro Max będzie duży, wszechstronny wyświetlacz umieszczony na tylnym panelu, obejmujący całą wyspę aparatu.

Pierwsze grafiki, przedstawiające ten dodatek, firma pokazała już kilka dni temu. Teraz jednak na Weibo zaprezentowała nową zapowiedź – krótkie wideo, ujawniające czego mniej więcej można się spodziewać.

Z zapowiedzi wynika, że dodatkowy ekran w Xiaomi 17 Pro oraz 17 Pro Max pozwoli na szeroką personalizację – użytkownicy będą mogli wybierać motywy zegara, animowane tapety, wirtualne avatary, a także własne obrazy czy GIF-y. Dodatkowo wyświetlacz posłuży jako podgląd do selfie z głównego aparatu oraz panel do szybkiego sterowania smart home czy samochodem. System automatycznych skrótów pozwoli na dynamiczne dopasowanie funkcji w zależności od lokalizacji lub sieci.

Here's a little sneak peek at the big rear display on the Xiaomi 17 Pro Series. 👀 pic.twitter.com/v06dv7b3bB — Alvin (@sondesix) September 17, 2025

Coraz więcej wiemy też o specyfikacji nowych modeli. Okazuje się, że podobnie jak podstawowy model, również Xiaomi 17 Pro będzie kompaktowym flagowcem z ekranem 6,3 cala i baterią 6300 mAh, natomiast Pro Max otrzyma większy, 6,8-calowy wyświetlacz i akumulator o pojemności 7500 mAh.