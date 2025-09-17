Xiaomi chwali się drugim ekranem w Xiaomi 17 Pro. Wygląda obłędnie
Xiaomi podgrzewa atmosferę przed zbliżającą się premierą nowej serii smartfonów Xiaomi 17. W dwóch modelach Pro z tyłu znajdzie się dodatkowy wyświetlacz, a teraz firma pokazuje, do czego może się przydać.
Xiaomi oficjalnie szykuje się do premiery serii Xiaomi 17, która odbędzie się jeszcze w tym miesiącu w Chinach. Największą nowością modeli Xiaomi 17 Pro oraz 17 Pro Max będzie duży, wszechstronny wyświetlacz umieszczony na tylnym panelu, obejmujący całą wyspę aparatu.
Pierwsze grafiki, przedstawiające ten dodatek, firma pokazała już kilka dni temu. Teraz jednak na Weibo zaprezentowała nową zapowiedź – krótkie wideo, ujawniające czego mniej więcej można się spodziewać.
Z zapowiedzi wynika, że dodatkowy ekran w Xiaomi 17 Pro oraz 17 Pro Max pozwoli na szeroką personalizację – użytkownicy będą mogli wybierać motywy zegara, animowane tapety, wirtualne avatary, a także własne obrazy czy GIF-y. Dodatkowo wyświetlacz posłuży jako podgląd do selfie z głównego aparatu oraz panel do szybkiego sterowania smart home czy samochodem. System automatycznych skrótów pozwoli na dynamiczne dopasowanie funkcji w zależności od lokalizacji lub sieci.
Here's a little sneak peek at the big rear display on the Xiaomi 17 Pro Series. 👀 pic.twitter.com/v06dv7b3bB— Alvin (@sondesix) September 17, 2025
Coraz więcej wiemy też o specyfikacji nowych modeli. Okazuje się, że podobnie jak podstawowy model, również Xiaomi 17 Pro będzie kompaktowym flagowcem z ekranem 6,3 cala i baterią 6300 mAh, natomiast Pro Max otrzyma większy, 6,8-calowy wyświetlacz i akumulator o pojemności 7500 mAh.
Jednocześnie w bazie Geekbench pojawiły się dwa nadchodzące modele Xiaomi o oznaczeniach 25113PN0EC i 25098PN5AC, które odpowiadają modelom Xiaomi 17 i 17 Pro. Oba smartfony napędza układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB RAM i system Android 16. Nowy układ Qualcomma ma dwa rdzenie o taktowaniu 4,61 GHz, sześć rdzeni 3,63 GHz i grafikę Adreno 840. Wyniki testów Geekbench to odpowiednio 3156/9254 punktów dla Xiaomi 17 oraz 3025/9178 dla Xiaomi 17 Pro w testach jednordzeniowych i wielordzeniowych. Nie są to wyniki szczególnie wysokie, na poziomie obecnych flagowców, ale nie jest to niczym dziwnym w modelach przedpremierowych.