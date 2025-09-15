Xiaomi 17. Nowa seria flagowców już we wrześniu

Firma Xiaomi oficjalnie potwierdziła, że w tym roku ominie serię 16 i od razu zaprezentuje smartfony z rodziny Xiaomi 17, które mają bezpośrednio rywalizować z iPhone’ami 17. Premiera odbędzie się jeszcze we wrześniu, a w skład linii wejdą trzy modele: Xiaomi 17, 17 Pro oraz 17 Pro Max.

Jak przekonuje prezes firmy, Lu Weibing, na Weibo, będzie to „największy skok w historii smartfonów Xiaomi”, a nowa seria zostanie wydana miesiąc wcześniej niż poprzednia generacja. Producent przekonuje, że telefony Xiaomi 17 to efekt pięciu lat intensywnego rozwoju w segmencie telefonów z najwyższej półki.

W ciągu ostatnich 5 lat zainwestowaliśmy ponad 100 miliardów juanów w badania i rozwój, a w ciągu najbliższych 5 lat nasza inwestycja wzrośnie do 200 miliardów juanów. W serii Xiaomi 17 zobaczycie efekt naszych najnowszych działań – podaje Lu Weibing.

Szef Xiaomi nie kryje, że ambicją firmy jest bezpośrednia konfrontacja z Apple.

Pięć lat temu wprowadziliśmy na rynek strategię z najwyższej półki, nauczyliśmy się od naszych największych rywali i zdecydowanie dostosowaliśmy się do iPhone'a. Apple jak dotąd jest znakomity. Wszyscy widzieli sukces serii iPhone 17, ale jesteśmy pewni, że zmierzymy się z iPhonem tej generacji – przekazał Lu Weibing.

Lu Weibing podkreślił, że podstawowy wariant otrzyma znaczące ulepszenia bez podnoszenia ceny w stosunku do poprzednika. Z kolei Xiaomi 17 Pro ma być „najmocniejszym kompaktowym flagowcem fotograficznym”, natomiast Pro Max – „najpotężniejszym flagowcem w historii Xiaomi”.

Weibing zapowiedział również, że seria Xiaomi 17 wprowadzi „coś nowego”, co odróżni ją od dotychczasowych smartfonów i nada marce świeżości w rywalizacji z Apple.