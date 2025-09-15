Xiaomi 17 Pro z przeciekiem kontrolowanym dostanie drugi ekran

O tym, że Xiaomi 17 nadchodzi i pominie serię 16, kilka godzin temu pisał dla Was Mieszko. Sytuacja jest jednak o wiele bardziej rozwojowa. Otóż oficjalny profil Xiaomi na chińskim portalu społecznościowym Weibo zmieniło na chwilę swoje zdjęcie profilowe na tył Xiaomi 17 Pro. Możemy na nim zobaczyć, że wyspa aparatów będzie bardzo duża, a mimo to nie zmieszczą się na niej wszystkie obiektywy, ponieważ większa jej część zajmie dodatkowy ekran.

Dalsza część tekstu pod wideo

Xiaomi 17 Pro z dodatkowym ekranem

Ten jak widać na grafice, na pewno będzie mógł wyświetlać zegar. Najprawdopodobniej trafią tam także wszystkie powiadomienia. Najprawdopodobniej będzie on mógł także pełnić funkcję ozdobną. Spekuluje się także, że może on działać także jako wizjer aparatu podczas robienia selfie głównym modułem. Biorąc pod uwagę jego funkcjonalność, można założyć, że będzie to moduł AMOLED o zmiennej częstotliwości odświeżania, co przełoży się na dłuższy czas pracy na akumulatorze.