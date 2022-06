Xbox potwierdza: Mamy problem. Widać go już w polskich sklepach

Słaba dostępność konsol Xbox Series X/S oraz PlayStation 5 nie jest niczym nowym. Jednak Microsoft ma jeszcze jeden problem, który dotyczy głównie europejskich graczy.

Chociaż ceny kart graficznych wciąż spadają, to nie można zapomnieć, że cały czas trwa kryzys na rynku układów scalonych. Na poszczególne chipy producenci muszą czekać tygodniami, a czasami wręcz miesiącami, co znacząco utrudnia produkcję. Widać to chociażby po wciąż słabej dostępności konsol nowej generacji, czyli Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.

Xbox ma problem z kontrolerami

Jednak na tym przeciwności losu się nie kończą. Microsoft potwierdził, że ma jeszcze jeden problem, który na razie dotyka głównie europejskich graczy. Chodzi o bezprzewodowe kontrolery do Xboxa, które są też kompatybilne z PC-tami. W wielu krajach są one wyprzedane lub dostępne w niewielkiej liczbie egzemplarzy, a przez to też dużo droższe niż wcześniej.

Widać to także w polskich sklepach. Chociaż, póki co, nie powinniście mieć problemów ze znalezieniem kontrolerów w normalnych cenach (chociaż ofert jest mało), to w niektórych sklepach kwoty przebijają już poziom 400 zł, a w innych pady są po prostu niedostępne. Nie wiadomo, z czego konkretnie (braku jakiego elementu?) wynika problem i kiedy sytuacja ulegnie poprawie.

Źródło zdjęć: Chikena / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot