x-kom znowu to robi. Rozchwytywana ładowarka niemal za pół ceny

Tak się bowiem składa, że Silver Monkey SMA222 jest obecnie w genialnej promocji, która obniża jej cenę niemal o połowę. Mówimy tu o 140-watowej, czetroportowej bestii, która kosztuje dziś jedynie 134,99 zł. Dla porównania standardowo należy zapłacić za nią 249 zł, co jak na jej parametry i tak jest niezwykle atrakcyjną kwotą.

A to dlatego, że ładowarka ta wspiera standard Power Delivery 3.1, dzięki czemu pojedynczy port oferuje właśnie te 140 W. Rzecz jasna wartość ta spadnie po podłączeniu innych urządzeń, ponieważ to także maksymalna moc samej ładowarki. Co ciekawe, tylko dwa pierwsze porty USB-C potrafią z siebie aż tyle wykrzesać. Trzeci, ostatni jest ograniczony do 65 W. Co i tak jest wartością więcej niż wystarczająca dla większości sprzętów. Natomiast ostatni port, czyli USB-A daje z siebie całe 30 W mocy. A wszystko to za jedyne 134,99 zł.