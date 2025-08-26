Sprzęt

x-kom znowu to robi. Rozchwytywana ładowarka niemal za pół ceny

Jeśli chcesz się pozbyć nadmiaru ładowarek i zastąpić wszystkie jedną, to masz ku temu idealną okazję.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:56
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
x-kom znowu to robi. Rozchwytywana ładowarka niemal za pół ceny

Tak się bowiem składa, że Silver Monkey SMA222 jest obecnie w genialnej promocji, która obniża jej cenę niemal o połowę. Mówimy tu o 140-watowej, czetroportowej bestii, która kosztuje dziś jedynie 134,99 zł. Dla porównania standardowo należy zapłacić za nią 249 zł, co jak na jej parametry i tak jest niezwykle atrakcyjną kwotą.

Dalsza część tekstu pod wideo
Silver Monkey SMA222 Następca kultowego modelu, pod każdym względem lepszy

Silver Monkey SMA222

x-kom znowu to robi. Rozchwytywana ładowarka niemal za pół ceny

A to dlatego, że ładowarka ta wspiera standard Power Delivery 3.1, dzięki czemu pojedynczy port oferuje właśnie te 140 W. Rzecz jasna wartość ta spadnie po podłączeniu innych urządzeń, ponieważ to także maksymalna moc samej ładowarki. Co ciekawe, tylko dwa pierwsze porty USB-C potrafią z siebie aż tyle wykrzesać. Trzeci, ostatni jest ograniczony do 65 W. Co i tak jest wartością więcej niż wystarczająca dla większości sprzętów. Natomiast ostatni port, czyli USB-A daje z siebie całe 30 W mocy. A wszystko to za jedyne 134,99 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka sieciowa REALME SuperVOOC 120W Biały
Ładowarka sieciowa REALME SuperVOOC 120W Biały
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Ładowarka sieciowa TECH-PROTECT C20W PD20W Biały
Ładowarka sieciowa TECH-PROTECT C20W PD20W Biały
0 zł
44 zł - najniższa cena
Kup teraz 44 zł
Ładowarka sieciowa ALLITY ATC-01-20WC GaN 20W Biały
Ładowarka sieciowa ALLITY ATC-01-20WC GaN 20W Biały
0 zł
44.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 44.9 zł
Advertisement

Ukraina ostrzega: będzie reakcja na decyzję Nawrockiego

Silver Monkey SMA222 Następca kultowego modelu, pod każdym względem lepszy

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
ładowarki Silver Monkey Silver Monkey SMA222
Zródła zdjęć: x-kom, Lech Okoń / Telepolis