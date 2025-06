x-kom szaleje. Ten budżetowy monitor dla graczy oferuje 180 Hz i kosztuje grosze

Dzięki technologiom takim jak DLSS nawet w stosunkowo tanim PC do gier można liczyć na olbrzymią ilość klatek na sekundę. Co za tym idzie, pojawiła się potrzeba szybszych monitorów, także w niskim segmencie cenowym. MSI MAG 244C , który oferuje 180 Hz i może być Wasz za jedyne 399 zł , świetnie się w nią wpasowuje.

MSI MAG 244C

jest to 23,6-calowa, matowa matryca VA o rozdzielczości Full HD. Kluczowymi parametrami są tu jednak opóźnienie wynoszące zaledwie 1 ms, oraz odświeżanie na poziomie do 180 Hz. Tym samym monitor ten pozwala w pełni wyświetlać gry do 180 klatek na sekundę. Nie zawodzą także wyświetlane kolory: monitor ten pokrywa 105% palety sRGB. I chociaż wspiera HDR, to tak naprawdę w tym trybie niewiele zyskujemy. Mowa tu jednak o sprzęcie za jedyne 399 zł.