Wydrukował samochodzik w 3D. Teraz będzie nim bił rekord Guinessa

Niektórzy drukują w 3D figurki do Warhammera, inni uszczelki albo zawiasy, a jeszcze inni... zdalnie sterowane samochodziki, którymi chcą bić rekordy Guinessa.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 17:22

Cel jest jeden: przebić barierę 400 km/h

Inżynier motocyklowy, Stephen Wallis z Rugby ustanowił w lutym 2026 r. Światowy Rekord Guinessa, kiedy to jego zdalnie sterowany samochodzik osiągnął prędkość 377,71 km/h. Przebił tym samym ustanowiony w 2014 r. rekord Nica Case i jego R/C Bullet (325 km/h).

Jednak Wallis nie ma zamiaru osiadać na laurach i planuje przebić barierę 400 km/h - już zaczął pracować nad nową maszyną, którą chciałby pobić swój własny rekord.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Samochód zdalnie sterowany JADA TOYS Disney Junior Spidey Pojazd drużyny 203226000
Samochód zdalnie sterowany JADA TOYS Disney Junior Spidey Pojazd drużyny 203226000
0 zł
175 zł - najniższa cena
Kup teraz 175 zł
Samochód zdalnie sterowany RW Lamborghini Huracan GT3 6624M
Samochód zdalnie sterowany RW Lamborghini Huracan GT3 6624M
0 zł
71.92 zł - najniższa cena
Kup teraz 71.92 zł
Betoniarka zdalnie sterowana HUINA 1557
Betoniarka zdalnie sterowana HUINA 1557
-246.88 zł
344.87 zł - najniższa cena
Kup teraz 97.99 zł
Dotychczasowy samochodzik o wdzięcznej nazwie The Beast ma około metr długości i został w całości stworzony przy użyciu komponentów wydrukowanych w 3D oraz silników do dronów o wysokich obrotach. Cztery silniki są przykręcone bezpośrednio do kół, które łączą się prosto z podwoziem, aby zmniejszyć straty mechaniczne i utrzymać układ napędowy w jak najprostszej formie przy bardzo wysokich prędkościach.

Na stworzenie finalnej formy pojazdu Wallis potrzebował całego roku. Nakręcała go własna pasja, którą kultywował aż od dzieciństwa, kiedy to w wieku 8 lat otrzymał pierwszy zdalnie sterowany samochodzik.

Ostatecznie 377,71 km/h które wycisnął inżynier z UK to więcej niż jest w stanie osiągnąć bolid McLaren F1. Wallis wie już jak przebić barierę 400 km/h i podzielił się swoimi przemyśleniami odnośnie nowego pojazdu, zwanego Project 250. Będzie on w dużej mierze oparty o ogólny schemat The Beast, ale Brytyjczyk dorzuci do tego wiele mechanicznych i elektrycznych ulepszeń.

Zmniejszenie całkowitej szerokości to kluczowa zmiana, ponieważ węższa karoseria redukuje opór powietrza i pomaga utrzymać stabilność przy wyższych prędkościach.

Wprowadzane są także większe silniki 5215, które mają zapewnić więcej momentu obrotowego i lepiej radzić sobie z odprowadzaniem ciepła przy dużych obciążeniach. Wallis powiększy również pojemność baterii - dodatkowy dwuogniwowy moduł podnosi konfigurację do 20 ogniw i 84 V.

Aby uzyskać węższy układ, konieczne były zmiany w mocowaniu kół i elementach układu kierowniczego, w tym nowe adaptery, które przesuwają koło bliżej płaszczyzny silnika.

Równowaga masy to kolejne wyzwanie, ponieważ przesunięcie baterii i elektroniki może zmienić zachowanie auta przy ekstremalnych prędkościach.

"Muszę zaprojektować auto zdolne do osiągnięcia 400 km/h i zbudować je na czas przed kolejnym sezonem bicia rekordów, który zaczyna się za 8 tygodni" – powiedział Wallis

Inżynier stworzył już prototypowe części w druku 3D, aby sprawdzić dopasowanie i układ, a finalne komponenty powstaną z aluminium i włókna węglowego.

Źródła zdjęć: Guiness World Records / Youtube
Źródła tekstu: TechRadar, opr. wł.