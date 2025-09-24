Sprzęt

Braniewo. Wybuchł smartfon ucznia, znów zawiodła znana marka

W szkole w Braniewie doszło do wybuchu smartfonu, nienależącego do jednego z uczniów. Choć incydent wyglądał poważnie, na szczęście nikomu nic się nie stało. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:29
7
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Braniewo. Wybuchł smartfon ucznia, znów zawiodła znana marka

W Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie doszło do groźnego incydentu. Podczas lekcji w plecaku jednego z uczniów wybuchł telefon. Nauczycielka prowadząca zajęcia ewakuowała klasę i wyniosła płonący plecak na zewnątrz budynku. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczyła salę, oddymiła pomieszczenie i dokonała pomiaru stężenia tlenku węgla.

Dalsza część tekstu pod wideo

W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, a ewakuacja pozostałych uczniów szkoły nie była konieczna. Uszkodzony został jedynie plecak należący do posiadacza smartfonu. Jak ustalili strażacy, źródłem wybuchu była bateria litowo-jonowa w smartfonie. Telefon nie był w tym czasie ładowany ani aktywnie używany.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Redmi 15 8/256GB 6.9" 144Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Redmi 15 8/256GB 6.9" 144Hz Czarny
-50.99 zł
749.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Smartfon XIAOMI Redmi 15 5G 4/128GB 6.9" 144Hz Tytanowy
Smartfon XIAOMI Redmi 15 5G 4/128GB 6.9" 144Hz Tytanowy
-100 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Smartfon XIAOMI Poco X7 Pro 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon XIAOMI Poco X7 Pro 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Zielony
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Advertisement

Strażacy podkreślili, że wybuchające baterie w smartfonach to efekt specyfiki konstrukcji akumulatorów litowo-jonowych, które w normalnych warunkach wydzielają gaz zatrzymywany przez elektrolit. Wady konstrukcyjne ogniw, a także niewłaściwe użytkowanie – takie jak stosowanie nieoryginalnych ładowarek, przegrzewanie urządzeń czy uszkodzenia mechaniczne – mogą prowadzić do poważnych usterek, przegrzania i rozszczelnienia akumulatora.

Specjaliści przypominają, że użytkownicy powinni obserwować stan baterii w smartfonach. Objawy takie jak pęcznienie czy deformacja obudowy mogą być sygnałem poważnej awarii i w takim przypadku należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem.

Służby nie podały, jaki to model smartfonu, choć ze zdjęć można to odgadnąć - widać napis POCO, a wiec markę z portfolio Xiaomi. Z wcześniejszych podobnych przypadków wynika jednak, że na tego typu zagrożenie podatne są różne marki, od budżetowców pod flagowce. W skrajnych sytuacjach wybuchające smartfony mogą nawet prowadzić do śmierci – do takich zdarzeń dochodziło w Indiach.

Image
telepolis
Poco xiaomi wybuch telefonu wybuch telefonu w szkole Wybuch smartfon
Zródła zdjęć: Komenda Powiatowa PSP w Braniewie
Źródła tekstu: Komenda Powiatowa PSP w Braniewie, TVN