Braniewo. Wybuchł smartfon ucznia, znów zawiodła znana marka

W Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie doszło do groźnego incydentu. Podczas lekcji w plecaku jednego z uczniów wybuchł telefon. Nauczycielka prowadząca zajęcia ewakuowała klasę i wyniosła płonący plecak na zewnątrz budynku. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczyła salę, oddymiła pomieszczenie i dokonała pomiaru stężenia tlenku węgla.

W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, a ewakuacja pozostałych uczniów szkoły nie była konieczna. Uszkodzony został jedynie plecak należący do posiadacza smartfonu. Jak ustalili strażacy, źródłem wybuchu była bateria litowo-jonowa w smartfonie. Telefon nie był w tym czasie ładowany ani aktywnie używany.

Strażacy podkreślili, że wybuchające baterie w smartfonach to efekt specyfiki konstrukcji akumulatorów litowo-jonowych, które w normalnych warunkach wydzielają gaz zatrzymywany przez elektrolit. Wady konstrukcyjne ogniw, a także niewłaściwe użytkowanie – takie jak stosowanie nieoryginalnych ładowarek, przegrzewanie urządzeń czy uszkodzenia mechaniczne – mogą prowadzić do poważnych usterek, przegrzania i rozszczelnienia akumulatora.

Specjaliści przypominają, że użytkownicy powinni obserwować stan baterii w smartfonach. Objawy takie jak pęcznienie czy deformacja obudowy mogą być sygnałem poważnej awarii i w takim przypadku należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem.