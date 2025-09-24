Paszport w telefonie. Pożądana nowość jeszcze w tym roku

iPhone z obsługą paszportów USA jeszcze w 2025 roku

Digitalizacja dokumentów tożsamości to dla Apple'a oczywisty kierunek rozwoju usług mobilnych. Firma od 2018 roku prowadzi intensywne prace nad wdrożeniem cyfrowych wersji prawa jazdy i paszportu, czego dowodem są liczne patenty opisujące bezpieczne przechowywanie oraz uwierzytelnianie takich dokumentów za pomocą biometrii.

Pierwsze stany – Arizona i Georgia – już zaakceptowały cyfrowe prawo jazdy w Portfelu Apple, umożliwiając kierowcom korzystanie z iPhone’a jako alternatywy dla plastikowego dokumentu.

Zmiany na stronie Apple'a zdradzają sekret

Według doniesień redakcji MacRumors, słowo „beta” zniknęło z opisu funkcji na stronie Apple'a, a aktualna stopka głosi: „Digital ID will be coming later this year with US passports only.” Oznacza to, że choć nie poznaliśmy dokładnej daty premiery, debiut zapowiedziano na ostatni kwartał 2025 roku — ale tylko w USA. Uaktualnienia iOS 26 w wersji deweloperskiej już się pojawiają, lecz wsparcie dla paszportów nie jest jeszcze widoczne.

W praktyce dodanie paszportu do Wallet będzie polegać na zeskanowaniu fizycznego dokumentu i zweryfikowaniu tożsamości użytkownika. Biometryczne mechanizmy Face ID lub Touch ID zapewnią wysoki poziom zabezpieczeń podczas prezentacji danych służbom granicznym i urzędnikom. W przyszłości Apple planuje rozszerzyć wsparcie cyfrowych dokumentów o kolejne państwa i rodzaje dowodów, takie jak karty pobytu czy legitymacje.