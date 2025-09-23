mObywatel z przełomową nowością. Multum firm do zamknięcia

Nie idź do fotografa, wystarczy telefon

mObywatel kolejny raz zaskakuje użytkowników. Od teraz w procesie składania wniosku o dowód osobisty dla siebie, dziecka lub podopiecznego, użytkownik może dodać plik ze zdjęciem lub wykonać fotografię samodzielnie przy pomocy smartfona.

Co ważne, kreator utworzenia dokumentu zawiera praktyczne wsparcie, które pomaga użytkownikowi ocenić, czy zdjęcie spełnia urzędowe wymagania. Jednym z podstawowych warunków wykonania prawidłowego zdjęcia jest jasne, jednolite tło. Użytkownik powinien więc przygotować odpowiednie miejsce, jeśli chce wykonać fotografię samodzielnie, np. na tle ściany.

W kolejnym kroku w aplikacji pojawia się owal wyznaczający obszar, w którym powinna znaleźć się twarz. Użytkownik zobaczy w nim także pomocnicze linie, które wskazują, na jakim poziomie mają znajdować się oczy.

Jeśli zdjęcie wykonywane jest samodzielnie smartfonem, owal zmieni kolor na zielony w momencie, gdy ustawienie twarzy jest właściwe. Jest to sygnał dla użytkownika do wykonania prawidłowego zdjęcia do dowodu.

Jeśli fotografia nie spełnia któregoś z określonych urzędowo warunków, użytkownik otrzyma wskazówkę, jak poprawić zdjęcie. Wskazane przez aplikację błędy należy poprawić, wykonując nowe zdjęcie lub wybierając inny plik z urządzenia. Aplikacja nie weryfikuje np. tła fotografii – o jego zgodność z wytycznymi należy zadbać samodzielnie.

Inne zasady są takie same jak przy tradycyjnym wyrabianiu dokumentu tożsamości

Jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy, do wniosku należy dołączyć załącznik z dokumentem, który uprawnia ją do użycia takiej fotografii. Należy wówczas dodać plik z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Finalna decyzja o zaakceptowaniu zdjęcia nie jest podejmowana automatycznie — zatwierdzenie odbywa się na podstawie decyzji urzędnika.

Warto również zaznaczyć, że aplikacja nie przetwarza ani nie rejestruje danych biometrycznych użytkownika na podstawie zdjęcia. Proces wymaga uzupełnienia w urzędzie gminy o odciski palców i wzór podpisu w ciągu 30 dni.

To nie koniec nowości